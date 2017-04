Mogi perde para o Vitória no playoff

Esportes

O Vitória empatou em 1 jogo a 1 a série contra o Mogi/Helbor na disputa por vaga na semifinal da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). Em partida decidida apenas nos segundos finais, o time baiano venceu ontem à noite o segundo jogo do playoff quartas de final, por 87 a 83 (37 a 38 na primeira etapa), no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar.

O próximo jogo da série será realizado amanhã, às 14 horas, novamente no Mogilar, com transmissão ao vivo da Band. Já a quarta partida será disputada em Salvador, em data e horário a serem anunciados pelo Departamento Técnico da Liga Nacional de Basquete.

Restando cerca de dez segundos para o fim, Mogi perdia por dois pontos (85 a 83) e recuperou a posse. Jimmy partiu em contra-ataque, mas Dawkins roubou a bola e ainda fez uma bandeja para sacramentar o triunfo baiano no Municipal. Chamando a responsabilidade nos momentos de decisão, o armador foi figura fundamental para o êxito do clube rubro-negro, dirigido pelo mogiano Regis Marrelli.