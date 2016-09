Mogi perde para o América no Estadual

Comentários (0) Esportes Like

O Mogi/Helbor iniciou de forma negativa o primeiro dos três desafios da série de jogos longe dos seus torcedores na quarta rodada do returno da etapa de classificação do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 – 2016. O time mogiano perdeu do América, por 83 a 78 (28 a 41), no ginásio do Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto, na noite desta quinta-feira (8).

Foi o primeiro revés do grupo do técnico Guerrinha na competição, que segue na liderança, agora com 25 pontos – 12 vitórias e uma derrota. O time vai tentar a reabilitação contra Franca, no ginásio Pedrocão, às 11 horas deste domingo. Três dias depois, o pega do Mogi será diante do Paulistano, às 19 horas, no Ginásio Antônio Prado Júnior, na Capital.