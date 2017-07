Mogi perde o líder rural e secretário adjunto de Agricultura Kiyoji Nakayama

QUADRO DESTAQUE

CARLA OLIVO

Mogi das Cruzes perdeu na tarde desta quinta-feira (6) um de seus principais líderes rurais dos últimos tempos, o secretário-adjunto de Agricultura, Kiyoji Nakayama, com forte atuação nas atividades envolvendo a colônia japonesa na Cidade e também na Região. Aos 71 anos, o mogiano morreu no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), em São Paulo, onde estava internado para tratamento contra um câncer de pulmão. O velório acontece no Cemitério Parque das Oliveiras, onde o corpo será sepultado às 16 horas de hoje.

Nakayama presidiu a Associação Cultural de Mogi das Cruzes, o Bunkyo, de 2005 a 2012, retornando ao cargo entre 2015 e 2016. Atuou como integrante do Conselho Deliberativo da entidade e representou a Cidade como diretor regional do Bunkyo São Paulo entre 2009 e 2014.

Filho de imigrantes japoneses, Nakayama conheceu o trabalho cedo, ainda na infância. No sítio onde a família se dedicava à plantação de tomate, ele se especializou, anos mais tarde, no cultivo de frutas como pêssego, caqui e ameixa, na Porteira Preta. Mas jamais deixou de lado os estudos, uma exigência dos pais, Takashi e Kimiko Nakayama, aos filhos. Formando em Administração na Universidade Braz Cubas (UBC), trabalhou na Suzano Papel e Celulose e na Nec do Brasil, até se aposentar.

Ele deixa a esposa Liria, os filhos Dárcio e Henry e as netas Lana, Lara e Laise.