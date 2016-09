Mogi perde o advogado César Davi Marques, aos 63 anos

Comentários (0) Cidades Like

CARLA OLIVO

Mogi das Cruzes perdeu nesta segunda-feira (18) o advogado César Davi Marques, 63 anos, que morreu vítima de infarto e foi cremado na tarde desta terça-feira (19), na Capital. Formado em Direito na Universidade Braz Cubas (UBC), ele se destacou pelo envolvimento em ações polêmicas, como o movimento pelo fim do monopólio da antiga empresa Eroles – que operava com exclusividade as linhas municipais de ônibus -, contra a instalação de um aterro sanitário no Distrito Industrial do Taboão proposta pela Queiroz Galvão, e em defesa do ex-prefeito Manoel Bezerra de Melo, no processo judicial que ameaçava o mandato do político – na ocasião, Melo era vice do então chefe do Executivo, Francisco Ribeiro Nogueira, e o substituiu após sua morte.

Mogiano, César Davi morava na Vila Oliveira, onde nos últimos anos também mantinha o escritório de advocacia, que no passado funcionou na Rua Dr. Ricardo Vilela. “Há um ano, ele teve problemas de circulação nas pernas, tratava com o vascular Dr. Acácio e precisou passar por cirurgia na Capital, mas estava bem. No último domingo, sentiu fortes dores na região da barriga, minha mãe me ligou e fomos até lá, mas o corpo dele estava endurecido. Ligamos para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ele foi levado para o SUS (Hospital Luzia de Pinho Melo), onde conseguiram estabilizar o coração dele”, conta sua filha e ex-vereadora, Karina Marques, 43 anos.





Porém, o quadro se complicou novamente e Marques precisou ser transferido a um hospital de São Paulo. “Ontem (segunda-feira) ligaram dizendo que a família precisava comparecer lá porque ele passaria por uma possível cirurgia. Não quiserem dar a notícia por telefone, mas meu pai estava morto”, diz Karina, bastante emocionada, acrescentando que Marques fumava quatro maços de cigarro ao dia e tinha dificuldades para deixar o vício, mesmo após orientação médica.

Karina, que também formou-se advogada influenciada pelo pai, com quem sempre teve grande afinidade, destaca que Marques teve forte ligação com a Cidade. “Quando ele nasceu, o seu Tote (Tirreno Da San Biagio, fundador de O Diário), publicou a notícia no jornal, porque era muito amigo do meu avô, que tinha o Bar Cruzeiro, em frente à Praça Oswaldo Cruz. Há 3 anos, ele me deu este jornal, que está guardado”, lembra.

Além de Karina, Marques deixa o filho Graco, 37 anos, que atua como personal trainner; a mulher, a professora aposentada Lilian Brazolin Marques, e os netos Gabriel, 17, e Shecker, 8.