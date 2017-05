Mogi perde do Vitória e decide neste sábado

Esportes

GERSON LOURENÇO

Maior favorito por ter melhor campanha na primeira fase em relação ao rival, o Mogi/Helbor terá que vencer o quinto e decisivo confronto com o Vitória para garantir vaga na etapa semifinal da 9ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). No pega realizado na noite de ontem, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, o elenco mogiano perdeu do time baiano, por 82 a 80, na prorrogação. No tempo normal, as equipes empataram em 71 pontos (43 a 31 no primeiro tempo). Com o resultado, a série está empatada em 2 a 2 e será definida no Ginásio Municipal Hugo Ramos, neste sábado, em horário a ser definido pelos organizadores da competição nacional.

Quem passar nesta série do playoff quartas de final, vai encarar o vencedor do duelo entre Paulistano e Franca, que decidem a classificação no Ginásio Pedrocão (interior de São Paulo) também neste sábado. Do outro lado da chave do mata mata, Flamengo e Pinheiros fazem o Jogo 5 no Rio, nesta sexta-feira, enquanto o Bauru eliminou o Brasília e espera o rival.