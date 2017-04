Mogi pega Portuguesa no Cempre

Esportes

GERSON LOURENÇO

As equipes da Região do Alto Tietê somente voltam às quadras neste feriado para mais uma rodada da etapa de classificação do Campeonato Metropolitano de Futsal – categoria menores. Na série A-1, o Mogi EC vai enfrentar, a partir das 9 horas de amanhã, a Portuguesa. O duelo com o time do Canindé será no Ginásio do Cempre, no Alto do Ipiranga. Já na série A-2, o Vila Santista também joga amanhã em casa e o rival será o Instituto Família Futsal, de Lorena, a partir das 9 horas, no Ginásio do Cempre, do Botujuru. Já o Suzano Futsal vai folgar na rodada e só volta ao batente entre os dias 29 e 30 deste mês – a Federação Paulista de Futebol de Salão (FPFS) não divulgou a nova tabela até o início da noite de ontem.

E na última rodada, o Mogi EC foi até Santos encarar o Inter Futsal, no Ginásio José Ivanoé F. Julião, na quinta rodada da primeira fase. Em duelos duríssimos, os mogianos só conseguiram empatar no sub-16 (1 a 1). Nas outras quatro categorias o clube do Alto Tietê perdeu no sub-12 (6 a 0), sub-14 (2 a 1) e no sub-18 (3 a 1).

O Suzano recebeu o Vila Ema, no Ginásio Municipal Roberto David, no Bairro Sesc. Foram duas vitórias susanenses no sub-14 (3 a 1) e no sub-18 (3 a 1). Mas a garotada da Capital venceu no sub-12 (3 a 2) e no sub-16 (6 a 1).

O Vila Santista foi ao interior do Estado e se deu bem diante do Hortolândia, com quatro duelos no Ginásio Municipal Victor Savala. As vitórias foram nas categorias sub-14 (3 a 0), sub-16 (5 a 3) e sub-18 (8 a 4). O revés mogiano ocorreu no sub-12 (3 a 1).