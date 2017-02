Mogi pede reforço de vacina contra a febre amarela

Cidades

SILVIA CHIMELLO

Mogi das Cruzes pediu reforço no abastecimento da vacina contra a febre amarela ao Governo do Estado e espera hoje a remessa do novo lote, segundo previsão do Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica do Estado. A demanda nos postos de saúde superou as expectativas da Secretaria Municipal de Saúde, que adotou sistema de rodízio para atender todos os bairros da Cidade.

A Prefeitura atende cada dia da semana em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cidade e segundo o responsável pela Pasta, Marcello Cusatis, registra grande procura, apesar de as doses serem indicadas apenas a pessoas que vão viajar para áreas consideradas de risco para a doença, especialmente regiões rurais, ribeirinhas e de mata, e a viajantes ao exterior onde há exigência do Certificado Internacional de Vacinação.

Mas se avaliar pela procura, a impressão é de que boa parte da população decidiu viajar. As pessoas estão temerosas e tentam se proteger de qualquer forma. Na última sexta-feira, em Jundiapeba, havia até moradores de outras cidades nas filas que se formaram durante o dia inteiro no posto. Ontem, o movimento também foi intenso na Ponte Grande e deve continuar assim hoje, dia de vacinação na UBS do Jardim Camila.

Mesmo exigindo informações sobre o deslocamento, como passagem, reserva de hotel ou endereço do local que será visitado, a rede pública registra aumento da demanda desde o início do ano, quando começaram os registros de casos da doença na região silvestre de Minas Gerais. Somente em janeiro foram aplicadas 1.089 doses. No ano passado, antes do surto, a média mensal girava em torno de 180 doses. Em Mogi não há caso suspeito de febre amarela.

A vacina é contraindicada a crianças menores de seis meses, gestantes, mulheres amamentando até o sexto mês de vida do bebê e imunodeprimidos (pessoas com câncer, HIV ou em tratamento imunossupressores). Idosos a partir dos 60 anos devem passar por avaliação médica. Algumas reações, como dor e vermelhidão no local da aplicação, febre, dor muscular, mal estar e dor de cabeça por até dois dias, são observadas após a vacinação. Mas também podem ocorrer reações adversas até 21 dias após a imunização. Nestes casos, a orientação é procurar atendimento médico e informar a ocorrência em qualquer sala de vacinação da Cidade.