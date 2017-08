Mogi pede imóveis e rotatória ao DER

QUADRO DESTAQUE

Dois pedidos antigos foram novamente apresentados por Mogi das Cruzes à direção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), num encontro com o superintendente do órgão, Ricardo Volpi, ontem, em São Paulo.

Há anos, o governo municipal tenta utilizar duas áreas estaduais sob a responsabilidade do órgão. Uma delas fica Avenida Engenheiro Miguel Gemma, no Jardim Armênia, onde há um projeto para a instalação da Escola de Música de Mogi das Cruzes, uma unidade da Secretaria Municipal de Educação, com estrutura semelhante à de um Cempre. A Cidade possui um termo de permissão de uso desse local, desde 2009, mas pretende obter a cessão em definitivo.

A outra é o imóvel onde funcionou o posto da Polícia Rodoviária, no Distrito de Jundiapeba, na Avenida Lourenço de Souza Franco, que dispõe de 10 mil m².

O prefeito destacou o histórico de parcerias entre o DER e a Cidade. “Fomos atendidos pelo superintendente, que recebeu nossas solicitações. Sabemos do momento que o país vive, então temos de construir a solução para as questões em conjunto”, destacou Marcus Melo, que esteve acompanhado do secretário municipal de Obras, Walter Zago.

Kaoru

O prefeito solicitou ainda construção de um dispositivo no cruzamento entre a Avenida Kaoru Hiramatsu e a Rodovia Mogi-Bertioga, na região da Porteira Preta., e apresentou dados técnicos sobre a obra.

“Sabemos do momento financeiro atual, mas este é um pleito para ser considerado dentro dos próximos anos. A Prefeitura está construindo uma nova avenida, que será uma importante ligação para a região e vem recebendo diversos investimentos”, disse.

A Avenida Kaoru Hiramatsu recebe a segunda etapa das obras de duplicação, que abrange o trecho mais próximo à Rodovia Mogi-Bertioga, além de intervenções de drenagem na intersecção com a Avenida Japão. Esses trabalhos foram iniciados no dia 5 de janeiro de 2017 e a previsão é de entrega para o mês de setembro, com investimento de R$ 1.562.889,38.