Mogi oferece prédios para a Unesp

Um amplo dossiê com informações socioeconômicas, educacionais e de infraestrutura de Mogi das Cruzes e de todo o Alto Tietê foi entregue ontem pelo prefeito Marcus Melo (PSDB) ao reitor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Sandro Roberto Valenti. Durante a reunião realizada em São Paulo, que contou com a participação da deputada estadual Célia Leão, o prefeito reiterou o interesse do Município em receber um campus da instituição e apresentou alguns imóveis que poderiam abrigar a unidade.

“Mogi das Cruzes está localizada em uma região importante do Estado, com mais de um milhão de habitantes e que não conta com um campus da Unesp. Reiteramos ao reitor o interesse da Cidade em receber a universidade, que seria muito importante para toda a Região do Alto Tietê. Ele foi muito atencioso e disse que analisará a possibilidade, dentro das diretrizes orçamentárias”, afirmou o prefeito.

Durante o encontro, Melo também apresentou sugestões de imóveis que poderiam receber o novo campus. A Prefeitura ainda colocou-se à disposição para atuar em parceria na definição desta área. Além disso, um material com informações referentes a Mogi e a importância da Região do Alto Tietê também foi entregue ao reitor, com dados socioeconômicos, educacionais e de infraestrutura.

“Desejamos que o Alto Tietê receba uma universidade desta importância. O desafio não é apenas do poder público, é de toda sociedade, que será beneficiada em termos de educação superior de qualidade e também de desenvolvimento econômico e social”, disse o prefeito.

Também participaram da reunião o vice-reitor da Unesp, Sérgio Roberto Nobre, o chefe de Gabinete da reitoria, Carlos Eduardo Vergani, a pró-reitora de Graduação da universidade, Gladis Massini-Cagliari, e o chefe de Gabinete da Prefeitura, José Luiz Freire de Almeida.

O trabalho buscando a instalação de uma unidade da Unesp em Mogi foi iniciado em janeiro, com a participação de Melo. Já em março, a Prefeitura encaminhou à universidade um documento oficializando o desejo de contar com a unidade.

A Unesp foi criada pelo Governo do Estado em 1976, resultado da incorporação dos Institutos Isolados de Ensino Superior do Estado de São Paulo, unidades situadas em diferentes pontos do Estado. Atualmente, ela conta com 34 unidades, localizadas em 24 cidades, sendo 22 no Interior, uma na Capital e uma no litoral, em São Vicente.

São oferecidos 155 cursos de graduação que atendem mais de 37 mil alunos. Na pós-graduação, são 13,5 mil alunos em 146 programas, que oferecem 255 cursos. A universidade conta, ao todo, com mais de 3,8 mil professores e 6,7 mil funcionários.