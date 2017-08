Mogi Mais Viva, sempre!

Artigos

Marco Bertaiolli

Mogi das Cruzes fará 457 anos na próxima sexta-feira, dia 1º de setembro. É uma cidade dinâmica, que vive a dualidade do crescimento dos grandes centros urbanos que precisa se conciliar com o jeito interiorano de ser. Vários são os fatores que indicam ou não a qualidade de vida de um município. A poluição visual, sem dúvida, é um deles.

Sete anos atrás, saímos na vanguarda das cidades de médio e grande porte ao implantar a Lei Mogi Mais Viva. O objetivo era claro: acabar com proliferação indiscriminada de outdoors, cartazes, neon, letreiros e formas diversas de propaganda e outros fatores que causassem prejuízos à paisagem urbana local, desvalorizassem o nosso patrimônio e gerasse uma guerra por espaços aéreos onde o maior prejudicado era o consumidor, o pedestre, o motorista, vítimas diárias destes abusos.

Os mais atentos vão se lembrar de como eram as Ruas Cel Souza Franco, Dr. Deodato, Flaviano de Melo e José Bonifácio antes da lei. Até as bancas de jornal instaladas nas praças eram verdadeiros lambe-lambe de informação e anúncios. Não há como esquecer aquele monte de outdoors na rotatória do Terminal Rodoviário, perto do Shopping, que cobria a paisagem urbana e até o verde das praças.

No começo foi muito difícil convencer as pessoas que a mudança era para melhor. Principalmente o comerciante e o prestador de serviços que achava que o negócio dele dependia do tamanho da placa instalada na fachada. Aos poucos, todos foram se adaptando e percebendo que quando há regras, ninguém perde. Estudos apontam que quando o olho humano é submetido à descarga muito grande de informação ele acaba se treinando para não se fixar em nada, ignorando o teor das informações, fenômeno que a psicologia denomina de “saturação de estímulo”. Dessa forma, o efeito pretendido pela propaganda acaba sendo o inverso.

Sete anos depois de a Lei Mogi Mais Viva ter entrado em vigor, a Cidade já demanda a necessidade de uma reciclagem, orientação e capacitação para que ninguém cometa abusos e não voltemos ao que era antes. Certas políticas públicas não podem se perder no tempo sob pena de cairmos num retrocesso de efeitos danosos.

Manter a Lei Mogi Mais Viva é cuidar da saúde pública dos mogianos. É ter mogianidade!

Marco Bertaiolli é diretor executivo da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e ex-prefeito de Mogi das Cruzes