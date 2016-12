Mogi mais humana

Editorial

Anunciado para janeiro, um projeto da Vara da Infância e da Juventude de Mogi das Cruzes será mais um passo para o cumprimento de alguns dos princípios da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, defendido pela Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). E, se analisada um pouco mais a fundo, a iniciativa serve para difundir práticas referendadas pela ciência para o desenvolvimento pleno da criança e do adolescente e que dependem da maneira como pais, amigos, professores e outros atores sociais cuidam da formação das novas gerações.

Em janeiro, Mogi das Cruzes implanta o programa de apadrinhamento afetivo destinado aos mogianos menores de 18 anos em situação de acolhimento institucional. Na prática, funciona assim: a pessoa interessada em participar do desenvolvimento de uma criança ou adolescente irá garantir que ela tenha acesso a uma convivência familiar e social, indisponível dentro dos abrigos.

Os vínculos familiares criados a partir da convivência em família e social têm um grande impacto no desenvolvimento físico, mental e emocional da criança e do adolescente. É na primeira infância que os estímulos recebidos durante a convivência com os adultos desenvolvem as regiões do cérebro responsáveis pelo aprendizado, o amadurecimento emocional e saúde física das pessoas.









No caso dos mogianos que serão atendidos, sabe-se que uma parte das crianças abrigadas em instituições, permanece um longo período sem o recebimento desses estímulos.

Ao investir nesse modelo de atenção a essa parcela da população, a Justiça age em sintonia com o que acontece de fato nesse contexto. Apenas uma parte dessas crianças volta para os lares biológicos ou é adotada. As demais vivem até os 18 anos nesses abrigos.

Por outro lado, muitas pessoas querem proporcionar aos jovens e crianças esse tipo de convívio, mas não têm condições ou interesse de arcar com as responsabilidades de uma adoção.

O apadrinhamento pode dar referências de vida e de comunidade, fora dos muros de um abrigo institucional.

Os padrinhos afetivos, detalhou o juiz Gióia Perini, a este jornal, são convidados a acompanhar a criança em rotinas escolares, finais de semana e outras atividades.

Projetos semelhantes desenvolvidos em outros estados atestam os resultados positivos no desenvolvimento desses cidadãos.









Será importante divulgar desse projeto para que as pessoas participem: o sucesso dele depende do entendimento sobre a diferença que esse ato de solidariedade representa na vida dos “apadrinhados” e dos “padrinhos” na construção de uma Cidade melhor e mais humana.