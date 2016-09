Mogi luta pelo 4º lutar nos Jogos Abertos

Comentários (0) Esportes Like



GERSON LOURENÇO

Mogi das Cruzes garantiu mais duas medalhas nos Jogos Abertos do Interior, na 80ª edição, em São Bernardo do Campo – Região do Grande ABC – nas disputas da Primeira Divisão. Os pódios foram conquistados na modalidade malha, com a prata, e no futebol feminino, com bronze. A quarta colocação nas damas e o sétimo lugar no futsal feminino levaram o município do Alto Tietê aos 69 pontos, na quinta colocação da classificação geral. Mas a delegação mogiana marcou seis pontos e encostou em Santos, quarto colocado com 73 pontos. A liderança continua com São Bernardo do Campo (135 pontos), com Piracicaba em segundo (121) e São José dos Campos em terceiro (121).

Na Segunda Divisão, a liderança é de Osasco, com 62 pontos, seguida por São Caetano do sul (52) e Taubaté (45). Dos municípios do Alto Tietê, Guararema caiu da 11ª para a 18ª colocação, com 13 pontos. Agora Ferraz de Vasconcelos aparece no 40º lugar (5 pontos), e Poá despencou do 42º para o 51º posto, com 4 pontos. A competição termina neste sábado.





Nas conquistas de ontem, a equipe de malha mogiana perdeu de São Bernardo do Campo na disputa do ouro, por 132 a 80, e ficou com prata. Já as meninas do futebol derrotaram Piracicaba, por 2 a 1, e garantiram bronze.

Mogi ainda garantiu o terceiro lugar na prova de natação dos 100 m livres, com Guilherme Roselon. Na modalidade, o time feminino está no 7º lugar e o masculino, na 5ª colocação na classificação parcial. As provas prosseguem hoje.

Os Jogos Abertos, a famosa Olimpíada Caipira, prossegue hoje com disputas de tae kwon do, atletismo, natação, boxe, xadrez, caratê e ginástica artística. Além disso, o time de futebol masculino de Mogi pega São José do Rio Preto, enquanto o handebol feminino encara Santos.

Nos últimos resultados divulgados, a equipe de damas superou Rio Preto, por 11 a 1, e obteve a quarta colocação, no geral. O basquete masculino perdeu de Sorocaba, por 76 a 32, anteontem. Com as derrotas diante de São José (65 a 62) e de Franca (70 a 67), o time ficou de fora das finais.

Na bocha, boa vitória sobre Marília, por 2 a 1, enquanto o futebol masculino perdeu de Marília, por 2 a 1. Diante de Piracicaba, o tênis perdeu no feminino e venceu no masculino – tudo 2 sets a 0.

A equipe de handebol masculino de Mogi superou Jundiaí, por 32 a 17, e a equipe do tênis de mesa feminino perdeu de São Bernardo, por 3 a 1. No vôlei, vitória sobre Rio Preto (2 a o), no feminino, e revés frente a Atibaia (3 a 1), na Divisão Especial.

Também na Especial, o xadrez masculino passou por São Bernardo e está no 5º lugar, enquanto o feminino de Mogi derrotou Santos e segue na tercedira colocação no parcial.

O boxe obteve vitória com Elisângela Martinelli sobre Marlene Profeta (Piracicaba), por 2 a 1, na categoria 54 kg. Já Kerlyn de Araújo perdeu, por 3 a 0 de Patrícia Braga (Rio Preto, na classe 64 kg. E na parcial do ciclismo, mogi está em 5º no feminino e 7º no masculino, na classificação parcial.