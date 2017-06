Mogi luta com o Santo André

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Vôlei Mogi busca nesta sexta-feira (9) a segunda vitória no Campeonato Estadual sub-21. A partida contra o Santo André vale a terceira colocação da disputa, em duelo programado para as 20 horas no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. Os mogianos venceram o São José, na última rodada, subiram uma posição – para o quarto lugar. Já o elenco do Grande ABC é o atual terceiro colocado. As equipes possuem campanhas idênticas, uma vitória e duas derrotas, com vantagem para os andreenses nos critérios de desempate. Este será o terceiro pega do grupo do Alto Tietê em casa de uma série de quatro partidas.

Na última rodada, o Mogi derrotou o São José, por 3 sets a 1 – parciais de 25/23, 25/21, 20/25 e 25/21 – em partida realizada no Mogilar. Foi a primeira vitória dos mogianos no Estadual.

O time do técnico Didi encarou o São José com duas derrotas consecutivas nas costas. Na estreia, os mogianos foram ao ABC e perderam do São Caetano. Na segunda rodada, o Mogi caiu diante do Campinas, por 3 sets a 2, no Mogilar.