Mogi inicia série de jogos fora de casa

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor inicia a semana de treinos para o jogo desta quinta-feira contra o América, em São José do Rio Preto. O grupo mogiano vai em busca da 13ª vitória consecutiva no Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 – 2016. Na última partida, sábado passado, o grupo mogiano não teve a menor dificuldade para superar o Osasco e manter a liderança isolada da disputa estadual. O time da Região do Alto Tietê venceu, por 86 a 54 (40 a 15 no primeiro tempo), em jogo disputado no ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, em duelo válido pelo returno da fase inicial.

A equipe mogiana, diante do Osasco, encerrou uma série de três jogos consecutivos em casa. Agora serão três partidas longe dos torcedores. Além do América, nesta quinta, o time vai pegar Franca e Paulistano nos ginásios dos rivais.

No pega com o Osasco, o Mogi iniciou o desafio com muito foco. A atuação dos mogianos foi bem diferente em relação ao jogo anterior, quando chegou a perder a primeira parte, por 25 a 15, do XV de Piracicaba. A vitória só ocorreu no segundo tempo.





Já diante do Osasco, o time do técnico Guerrinha esteve no comando do marcador em todos os quartos: 22 a 5 (primeiro), 18 a 10 (segundo), 23 a 21 (terceiro) e 23 a 18 (quarto). “Tivemos um excelente primeiro quarto. Lá, a gente teve um primeiro tempo bom, mas quando a gente voltou do intervalo não foi tão bom. Então hoje ficamos forte do primeiro ao último minuto do jogo”, analisou o ala Jimmy, ao final do confronto.

Com a vitória, o Mogi lidera o Estadual, ainda com 100% de aproveitamento, somando 24 pontos, decorrentes de 12 resultados positivos. O Osasco mantém a quinta colocação, agora com 19 pontos e as mesmas 12 partidas realizadas (07 vitórias e 05 derrotas).