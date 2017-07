Mogi inicia jogos com 10 medalhas

Esportes

GERSON LOURENÇO

Nas disputas de tae kwon do e do atletismo ACD, a delegação de Mogi das Cruzes faturou ontem as primeiras medalhas na 61ª edição dos Jogos Regionais, em Caraguatatuba. Foram 10 pódios, sendo sete de ouro, dois de prata e um de bronze. A expectativa é de que a cidade conquiste novos pódios hoje nas competições de judô, atletismo, ciclismo e ginástica artística. Além disso, nos esportes coletivos, o município do Alto tietê entra em ação nas competições de futebol feminino, voleibol masculino sub-21, voleibol feminino livre, bocha e vôlei de praia feminino.

Nas duplas do tae kwon do – modalidade poonse (formas), Gabriela Higuchi e Tiago Keity foram campeões. No individual, Gabriela conquistou bronze, enquanto Tiago foi o quarto colocado. Na disputa por equipes, o time feminino foi vice-campeã e se classificou para os Jogos Abertos.

Já no atletismo PCD, foram seis medalhas de ouro e duas de prata pela manhã. Na classe T11, Carlos Bartho ficou com o primeiro lugar nos 800 metros e nos 5.000 metros. Já no salto em distância, Wellington dos Santos venceu na classe F20 e Jaqueline Gonçalves na classe F37. Nos 800 metros classe T13, Luciano Santana foi campeão, mesmo resultado obtido por Karen da Cruz nos 100 metros rasos classe T36. As pratas vieram com Leonardo Sabino, nos 100 metros rasos classe T13, e Felippe dos Santos, nos 100 metros rasos classe T37.

No futsal feminino, o time mogiano estreou com goleada sobre Francisco Morato, por 5 a 0. Já no futebol masculino, os mogianos bateram São Sebastião por 1 a 0, enquanto o vôlei feminino passou por Caieiras por 2 sets a 0. No masculino sub-21, Mogi bateu Caieiras, também por 2 sets a 0. No período da tarde, a equipe de damas venceu Ilhabela, por 10 a 1, enquanto o time de futsal masculino goleou Lagoinha, por 15 a 2.

A delegação de Mogi continua suas disputas hoje. Na bocha, o adversário será Biritiba Mirim. O time de tênis masculino entrará na quadra para enfrentaro vencedor de Ilhabela e Cunha. O rival de hoje do futebol masculino será Lorena. Mogi ainda vai encarar Santa Isabel no futsal masculino.

No período da tarde, as equipes mogianas de vôlei estarão em quadra. Às 14h, o time feminino enfrenta Campos do Jordão e a equipe masculina sub-21 joga contra São José dos Campos. As meninas do vôlei de praia terão dois compromissos hoje contra Ilhabela e Poá.