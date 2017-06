Mogi inaugura primeira UTI destinada a gestantes na Região

DESTAQUE

DARWIN VALENTE

A partir da próxima segunda-feira, o Hospital e Maternidade Mogi-Mater, de Mogi das Cruzes, será o primeiro da Região do Alto Tietê a dispor de uma Unidade de Terapia Intensiva destinada exclusivamente para gestantes que necessitem desse tipo de atendimento, especialmente em casos de alto risco. A UTI da Mulher, como está batizada, foi inaugurada oficialmente na noite desta sexta-feira (9), com capacidade para seis leitos, sendo cinco para atendimentos generalizados e um exclusivo para isolamento, para onde serão encaminhadas as gestantes com problemas que possam resultar na contaminação de outras internas.

Com investimentos não revelados pela direção, o Mogi-Mater está concluindo um novo empreendimento, a ser colocado em funcionamento a partir de 1º de julho próximo: a elevação de 12 para 20 leitos de UTI Neonatal, que irão se juntar a outros nove de atendimento semi-intensivo, além de mais seis da UTI Pediátrica, totalizando 35 leitos, inteiramente equipados com monitores, respiradores e outros equipamentos de última geração.

Entre as novidades a serem disponibilizadas a partir do próximo mês está o monitoramento neurológico, um sistema computadorizado que possibilita a captação de sintomas de pequenas convulsões quase impossíveis de serem detectadas a olho nu pelos médicos, em bebês que enfrentaram baixa oxigenação cerebral durante o parto.

Tal equipamento, conectado por meio de fios à cabeça do bebê consegue diminuir sensivelmente as sequelas neurológicas causadas pelas convulsões, quase sempre imperceptíveis.

“Hoje o nosso hospital respira maternidade, com tudo o que há de mais moderno e inovações destinadas a garantir maior segurança e conforto para as gestantes, por meio de um atendimento mais humanizado, conseguido porque nosso foco é exclusivamente a maternidade e os cuidados com os recém-nascidos”, afirma o médico Abdul Hayek, que divide com seu colega Said Majzoub o cargo de diretor-presidente do Mogi-Mater.

O hospital que, no passado, abrigou a Maternidade Mãe Pobre, idealizada e dirigida por Álvaro de Campos Carneiro, e também o Mogi d’Or, hospital geral comandado pelos próprios Hayek e Majzoub, hoje está voltado exclusivamente ao atendimento às mulheres, em especial gestantes.

“Nosso objetivo é sermos referência nesse tipo de atendimento para toda a Região do Alto Tietê”, afirma o diretor clínico, médico Michel Fukusato, apostando na continuidade dos avanços do Mogi-Mater nas áreas médica, de suporte tecnológico e enfermagem, “procurando trazer para cá tudo que há de ponta nesses setores”.

Atendendo à maioria dos convênios médicos, o hospital do Largo Francisco Ribeiro Nogueira, não recebe pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que atualmente se valem dos serviços da Santa Casa de Misericórdia de Mogi. Os dois hospitais são os únicos a dispor de maternidade na Cidade.









“Mesmo não atendendo a pacientes do SUS, nossa estrutura, em pleno funcionamento, vai acabar refletindo positivamente para ajudar a desafogar os hospitais que atendem os dependentes do Sistema Único de Saúde. Ao apresentarmos esta qualidade de serviço, muitas pacientes possuidoras de convênios de saúde irão procurar o nosso hospital, reduzindo a sobrecarga em hospitais do SUS, como a Santa Casa, que hoje recebe muitas delas”, afirma Hayek.

História



Após passar por uma série de reformas e ampliação, o atual Mogi-Mater apresenta uma estrutura capaz de impressionar visitantes ou pacientes, a começar pelo aspecto clean de suas instalações, além de qualidade de móveis e equipamentos, a maioria novos, como se tivessem sido inaugurados recentemente.

A UTI da Mulher e as futuras unidades neonatais e pediátricas são parte de uma estrutura onde a gestante é sempre priorizada, nos diferentes setores do prédio, ainda interligados por meio das rampas dos tempos da Mãe Pobre, que já começam a concorrer com modernos elevadores, alguns dos quais em fase de instalação para garantir o isolamento dos recém-nascidos, ao serem levados de um ponto a outro do hospital.

Térreo

O andar térreo do Mogi-Mater hoje abriga um Pronto-Socorro Ginecológico-Obstétrico, que atende, em média, 100 pacientes a cada dia, embora sua capacidade seja para 200 gestantes ou mulheres com problemas correlatos.

Ali estão localizadas salas com atendimento 24 horas para ultrassonografia e cardiotocografia, uma espécie de eletrocardiograma do bebê, que permite uma avaliação detalhada das condições da mãe e das crianças no período anterior ao parto.

Também no térreo está situada a Sala de Transmissão do Parto, que permite aos familiares acompanharem, em tempo real, por meio de câmeras de vídeo, o nascimento do bebê, na sala de cirurgia. Com um detalhe: de lá, a futura mamãe também pode ver, por meio de um sistema de vídeo, os familiares que se encontram na sala de transmissão. Os dois lados se interagem por sinais e há famílias que enfeitam a sala com bexigas e cartazes, transmitindo bons fluidos à parturiente.

O hospital disponibiliza ainda o Cinemater, um grupo que pode ser contratado à parte, para registrar em vídeo os principais momentos do parto, desde a chegada da gestante e familiares, até a saída do bebê do hospital.





Uma lanchonete ajuda a oferecer mais conforto aos acompanhantes das gestantes, enquanto eles permanecem no local.

Primeiro andar

Um berçário panorâmico é uma das áreas mais procuradas do primeiro pavimento do Mogi-Mater. É para lá que são conduzidos os recém-nascidos, que permanecem por três horas, podendo ser observados por familiares, até mesmo durante o primeiro banho.

Daí em diante, os bebês são levados para junto da mãe, no quarto, como parte do sistema denominado “alojamento conjunto”. Em casos excepcionais, o recém-nascido pode sair dali direto para a UTI e, se necessário, vir a contar com o monitoramento neurológico, que costuma ser feito durante as primeiras 24 ou 48 horas após o nascimento.

Também neste andar estão os atuais 12 leitos da UTI Neonatal, que passarão a 20, no começo do próximo mês, para atender aos bebês prematuros, com baixo peso, ou que enfrentaram baixa oxigenação durante o parto; os nove da intermediária; e seis da UTI Pediátrica, que atende a crianças acima de 30 dias de vida.

O andar ainda abriga 16 leitos para as mulheres, sendo seis em apartamentos e 10 na enfermaria.

Um anfiteatro possibilita a realização de cursos gratuitos para gestantes e palestras para médicos e funcionários em geral, o que é chamado de “Centro de Estudos” do Mogi-Mater.

Segundo andar

Além da UTI da Mulher, diferencial em relação a outros hospitais, onde a parturiente é colocada no tratamento intensivo ao lado de outros doentes, facilitando a ocorrência de contaminação, o segundo pavimento do Mogi-Mater é dotado de salas de pré-parto, onde a gestante pode ficar acomodada em espaços próprios, ao lado do marido ou familiar, nos momentos que antecedem ao parto normal, sendo avaliada permanentemente por enfermeiras obstetrizes e por equipamentos especiais.

O pré-parto inclui uma enorme banheira, que ajuda a aliviar as dores da gestante. Na água, ela pode receber ainda um tratamento especial à base de pilates, que auxilia no fortalecimento da musculação antes de ser levada para o centro cirúrgico do hospital.

“Tudo isso é parte do atendimento humanizado do Mogi-Mater, que incentiva o parto normal, mantendo uma equipe de obstetrizes qualificadas para isso, num ambiente seguro, limpo e totalmente agradável”, afirma a direção.

O hospital dispõe, no total, de 80 leitos, divididos entre 30 de apartamentos, para uma só pessoa e 25 quartos de enfermaria, com dois leitos por espaço.

