Mogi inaugura o terceiro Ecoponto, em Jundiapeba

QUADRO DESTAQUE

O terceiro ecoponto de Mogi funciona desde a manhã desta segunda-feira (28) na esquina entre as ruas João de Souza Franco e Manoel Fernandes, em Jundiapeba, que deve receber 170 toneladas de materiais por mês. A unidade possui novo padrão construtivo, é dividido em dois imóveis – um em frente ao outro – e conta com uma baia de concreto que facilita o descarte dos materiais nas caçambas.

Os dois ecopontos da Cidade, localizados no Jardim Armênia e no Parque Olímpico, recebem juntos cerca de 350 toneladas de resíduos por mês. O volume era de 170 toneladas até janeiro deste ano, mas dobrou com o funcionamento das unidades aos finais de semana. O objetivo é estimular as pessoas a descartarem os materiais aos sábados e domingos, quando estão em casa e possuem mais tempo par fazer esta separação.

Todo o material recolhido nos ecopontos segue o caminho da reciclagem. Os resíduos vão para a Usina de Triagem da Vila São Francisco, onde a cooperativa Cata-Sampa atua com catadores cadastrados, dando o destino correto a cada tipo de material. A usina é equipada com esteira para separação de materiais, além de alojamento e sanitários para os funcionários.

O prefeito Marcus Melo (PSD), o vice Juliano Abe (PSDB), o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, além de secretários municipais e vereadores, participaram da entrega do ecoponto. “Estamos ensinando nossas crianças a darem um destino correto ao lixo, afinal elas são o futuro da Cidade e do País”, disse Melo ao público composto por moradores e alunos da rede municipal que prestigiaram o evento.

No ecoponto de Jundiapeba serão recebidos materiais como pneus, entulho de construção, madeira, móveis usados e eletrônicos. O secretário Daniel Lima lembra que a unidade não receberá materiais recicláveis, como plástico, papel, metais, vidro, que já são recebidos pelo Programa Recicla Mogi, que atende Jundiapeba duas vezes por semana, assim como acontece com toda a cidade.