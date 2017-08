Mogi garante vice-liderança

Esportes

O Mogi/Helbor vai consolidar na vice-liderança no primeiro turno do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1. E nem é preciso vencer o Bauru, em duelo programado para o próximo sábado, às 18 horas, no Ginásio Panela de Pressão, no interior do Estado. Mas se vecner o rival, o time do técnico Guerrinha vai encerrar a primeira parte do estadual com seis vitórias e uma derrota. Hoje, a campanha mogiana só é superada por Franca, que possui seis resultado positivos – único invicto na competição.

Até agora, os mogianos realizaram seis partidas no campeonato, com cinco vitórias e uma derrota – justamente par Franca na estreia do Estadual. Após o duelo no interior, o Mogi superou seus outros cinco rivais – Osasco, América, Pinheiros e Sorocaba.

A última vitória, a quinta consecutiva, ocorreu sábado passado, quando os mogianos passaram pelo Paulistano, por 86 a 79 (39 a 34 no primeiro tempo), no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar.

O resultado positivo sobre o Paulistano foi importante para o Mogi afastar a possibilidade de o rival ameaçar a segunda colocação. O time da Capital, mesmo com um jogo a menos do que os mogianos, ocupa a terceira colocação com três vitórias e duas derrotas – mesmo que vença seus próximos dois jogos não alcançará o time de Guerrinha. “O campeonato é equilibrado. O Paulistano tem uma estrutura de jogo, que sabe o que quer e é mais forte do que os outros times que jogamos. É importante agora darmos sequência ao trabalho”, analisou Guerrinha.