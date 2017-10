Mogi ganha um dia para o NBB

Esportes

A direção da Liga Nacional de Basquete (LNB) adiou em um dia a estreia do Mogi/Herlbor nas disputas da 10ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB). Agora o time mogiano encara o Basquete Cearense, no dia 9 de novembro, às 20 horas, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. Dois dias depois da estreia, os mogianos voltam a jogar em casa no NBB. O rival do próximo dia 11 será o Vitória (BA), às 14 horas, no ginásio do Mogilar. Campeão e vice, Bauru e Paulistano abrem a competição nacional no próximo sábado.

A equipe dirigida pelo técnico Guerrinha dsá novo passo esta semana para a estreia no nacional. Como preparativo para o NBB, o Mogi pega hoje o Pinheiros, às 17 horas, no Municipal, em jogo-treino para observação das equipes. E o Caxias será o rival desta quinta-feira, no mesmo horário e local.

Atual campeão Paulista, o time mogiano foi eliminado do estadual na etapa semifinal, diante do Paulistano. E agora o pensamento é a campanha no NBB. “Esses dois treinos são para a gente ir se acostumando com as características do NBB”, disse Guerrinha.

No estadual, Franca e Paulistano disputaram três partidas da série melhor de cinco da decisão. Os francanos passaram à frente ontem, com a vitória por 95 a 90, na Capital. Nos dois duelos duelos realizados no Ginásio Pedrocão, cada equipe saiu com uma vitória. A quarta partida será disputada hoje e pode definir o campeão da temporada. Como ontem, o pega será no Ginásio Antônio Prado Júnior, na Capital, a partir das 19h30.