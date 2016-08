Mogi ganha Academia de História

Comentários (0) Cidades Like

ELIANE JOSÉ

No meio da tarde do aniversário de Mogi das Cruzes, uma solenidade marcará a fundação da Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (Amahl). Serão empossados os 15 primeiros acadêmicos, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. À falta de uma resposta positiva do poder público para o uso da Câmara Municipal ou do Teatro Vasques, os participantes serão empossados na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, às 15 horas, de quinta-feira próxima. O desarranjo, de certa forma, pode reforçar a intenção do grupo de “repensar e movimentar a estrutura cultural da Cidade”, sem vínculos partidários.

Apadrinhada pela Academia Feminina de Santos, a Mogicruzense possuirá, no futuro, 40 patronos e 40 membros. Já foram definidos 30 patronos, nomes ligados aos três nortes principais da entidade (veja quadro). Na presidência está o mais jovem da formação, o professor Glauco Ricciele Prado Lemes da Cruz Ribeiro, de 28 anos.

Deve-se a ele, a articulação da primeira formação da Academia. “Muitas pessoas não acreditaram. Na primeira reunião, na Câmara Municipal, apenas sete pessoas compareceram. Agora, há muitos interessados”.

Os futuros membros deverão passar por uma seleção. Ao todo, a Amhal terá 40 membros ativos. Cada um representa a cadeira de um patrono. Há dois homenageados em vida: o professor de história e expedicionário mogiano Miled Cury Andere e o cartunista Mauricio de Sousa.

A vice-presidente é Vera Lúcia Meira, filha da professora e escritora Nyssia Freitas Meira. Outros patronos são o jornalista e fundador de O Diário, Tirreno Da San Biagio, o artista Miguel Barros, o Mulato, a santeira Abigail Dias de Campos, que modelava santos em madeira retirada de árvores existentes na Chácara da Yayá, de propriedade da mogiana Sebastiana Melo Freire (1887-1961), o pintor Alfredo Volpi e o historiador José Sebastião Witter.

Um dos primeiros atos dos acadêmicos será escrever uma monografia sobre vida e obra dos homenageados. Todo o acervo e as demais obras produzidas na Academia serão disponibilizados na internet. “Estamos homenageando essas pessoas que tanto fizeram por Mogi das Cruzes. Para ter uma cadeira, não foi requisito a titulação acadêmica. Aliás, já ouvimos dizer que a Academia Mogicruzense será formada apenas por burgueses. Não será. A nossa intenção é resgatar todas as nossas memórias e dar divulgação a elas”, afirma Glauco Ricielle.

Outro acadêmico, o arquiteto Luiz Miguel Franco Baida, acrescenta: “Nós sentimos, hoje, principalmente, que há um conhecimento muito disperso sobre a história, a arte, a cultura. A Academia pretende reunir esse conteúdo, dar visibilidade a Mogi”.

Publicações, livros, debates, feiras e concursos são projetadas por meio de parcerias com o poder público e privado. “Serão parcerias, não interferência. Vamos atuar de forma independente”, promete o presidente.





Nossa “Petit Trianon” funciona na Rua Senador Dantas, 402

Há uma coincidência geográfica interessante nos primeiros passos da Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (Amhal). A pequena sede, no número 402 da Rua Senador Dantas, localiza-se em frente ao terreno onde, antes da demolição do imóvel, funcionou no passado o Centro Mello Freire de Cultura, desativado há tempos. Outra iniciativa semelhante foi a Associação Mogiana de Belas Artes. O presidente Glauco Ricciele evita comparação, mas inscreve: “Nunca, Mogi teve uma Academia, com brasão e estatuto como a nossa”. A versão mogiana do Petit Trianon, onde está a sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, possui três cômodos. Ali, as reuniões serão feitas todos os segundos sábados do mês, às 15 horas. O local abrigará o acervo de objetos e documentos que a Amhal já começa a receber. “Há uma riqueza histórica grande em Mogi, e as pessoas estão nos procurando para doar registros, quadros e documentos históricos”, diz o professor de história da Escola Técnica Estadual (Etec) Presidente Vargas.

Preservação, a bandeira dos acadêmicos

Além da produção cultural, a Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (Amhal) começa a definir como será a atuação na defesa do patrimônio e na produção acadêmica sobre Mogi das Cruzes e a Região. Há assuntos nevrálgicos comentados nos primeiros encontros desse novo sujeito social.

“Percebemos que enquanto o progresso está a mil por hora, com a Cidade crescendo rapidamente, o Comphap (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes) está a 20 por hora. Ele existe para preservar o cenário urbano, mas esse cenário está vazio”, aponta Luis Miguel Franco Baida. Para ele, foram importantes conquistas como a criação desse Conselho, e surpresas iniciais como o congelamento das construção durante seis meses (na gestão do ex-prefeito Junji Abe). Mas, no mais, critica ele: “O Comphap tornou-se antipático às pessoas, aos proprietários de imóveis antigos. Falta diálogo entre as duas partes, o Conselho e a Cidade”.

Um pedido da Amhal será a transparência das atas das reuniões do grupo. “Por que tanta dificuldade em tornar transparente o que se discute neste Conselho?”, questiona.

Outro viés defendido pela Amhal, desejam seus representantes, será o fortalecimento do diálogo entre a sociedade civil e o poder público. “Temos muitos técnicos e especialistas em Mogi, que podem cooperar com o poder público, que sempre chama gente de fora para elaborar projetos da nossa Cidade. Foi assim com o Conselho Municipal de Turismo, e está sendo assim, com o Museu Digital (que será instalado no Casarão da Coronel, após a reforma dele). Há muitas pessoas da Cidade que podem atuar em decisões importantes”.

A Amhal deverá pleitear cadeira no Conselho Municipal de Cultural.



Os primeiros lançamentos

Livros deverão ser lançados, na sede da Amhal – um deles fala sobre Frei Timóteo, e foi escrito pelo professor Jurandyr Ferraz de Campos.

Há outros lançamentos em elaboração. Luiz Miguel Franco Baida pretende lançar A História de Mogi das Cruzes em Quadrinhos, de conteúdo histórico e geográfico, feito para crianças e adolescentes. Glauco Ricielle prepara A Cozinha Mogiana, com receitas e resgate histórico sobre pratos como o afogado e o tortinho. E tem como parceiro o curso de Nutrição da Etec Presidente Vargas, que pesquisa o valor nutricional das receitas.

Também é dele a história do Deops em Mogi, uma pesquisa sobre os investigados e a atuação do Departamento de Ordem Política e Social entre 1930 a 1970 em Mogi das Cruzes.