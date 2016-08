Mogi Futsal espera crescer na Copa Paulista

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Mogi Futsal e Guaratinguetá se reencontram nesta quinta-feira (1º) na abertura do grupo B da Copa Paulista de Futsal – segunda competição mais importante da modalidade no Estado de São Paulo. O duelo será às 20 horas, no Vale do Paraíba. Será a primeira vez que os times se encontram após a decisão dos Jogos Regionais, em julho deste ano, no município de Caraguatatuba. Os mogianos, sob o comando do técnico Willer Fernandes, foram medalha de ouro com a vitória sobre o Guaratinguetá, por 5 a 4. “Só se for por parte deles. No nosso lado não existe revanche alguma. Vamos lá jogar o nosso futsal, é outro campeonato e os Jogos já acabaram”, afirma o dirigente Amós de Oliveira.

Na Copa Paulista, os mogianos vão em busca de dias melhores em relação ao desempenho do elenco no primeiro semestre deste ano, com uma participação ruim na Liga Paulista de Futsal – a principal competição da modalidade no Estado de São Paulo.





A Copa terá 14 agremiações divididas em três grupos. No grupo do Mogi, o B, além do Guaratinguetá estão as equipes de Taubaté, São José dos Campos e Jacareí. Ou seja, serão mogianos contra o Vale do Paraíba.

Orlândia, Bauru, Dracena e Pompeia formam a chave A da Copa, enquanto o grupo C conta com as equipes do São Bernardo, AABB, Pulo do Gato (Campinas), Guarulhense e Indaiatuba.

As disputas da primeira fase serão no sistema de turno e returno. Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados passam para a segunda etapa. A decisão da Copa Paulista está programada para dezembro.

Em relação ao time que disputou a primeira parte da Liga Paulista, o treinador terá o reforço de Bigão, depois de perder dois jogadores da categoria sub-20 que se desligaram do grupo.

Liga Paulista

Na Liga, os mogianos encerraram a primeira fase na última colocação do grupo B. Em chave com oito equipes, o Mogi fechou a campanha com três empates e quatro derrotas.

A Liga está na etapa semifinal. De um lado, o Corinthians superou o Guartatinguetá, por 4 a 1, na partida de ida (Vale do Paráiba). O confronto da volta somente será realizado após a Copa do Mundo de Futsal FIFA, este mês.

Na outra semifinal da Liga estão AABB e Sorocaba. O primeiro jogo para apontar o outro finalista da competição está programado para o dia 10 de outubro, na Capital. A partida da volta será no interior de São Paulo, sem data definida.

Além da Copa Paulista, o Mogi também trabalha para os Jogos Abertos do Interior. O congresso técnico do campeonato de futsal será nesta sexta-feira. A competição será realizada entre os dias 14 e 24 deste mês, em São Bernardo do Campo.