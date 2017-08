Mogi finaliza treinos para o Paulista

Esportes

O Mogi/Helbor embarcou nesta quinta-feira, às 13h, para Franca, onde fará a sua estreia contra o time da casa pelo Campeonato Paulista amanhã, às 20h. O grupo fez o último treino no Ginásio Hugo Ramos na tarde de ontem para acertar a equipe para o duelo de abertura da temporada 2017/2018. O pivô Caio Torres foi poupado das atividades, mas está confirmado para a partida contra os francanos.

O técnico Guerrinha aproveitou o treino no Hugão para corrigir posicionamentos e reforçar algumas jogadas que vem trabalhando com os jogadores durante a pré-temporada. O treinador quer o time jogando com intensidade para dominar o confronto em Franca.

“Jogar lá é difícil, mas a gente pode ter uma qualidade boa, experiência, talento, técnica, mas tem de ser dominante, ter agressividade e ter intensidade. Sem isso não vale nada a experiência e qualidade. É aquela briga de marcar território. Quem conseguir ser dominante, ter intensidade e qualidade é o ideal. As duas equipes têm qualidades e quem tiver mais intensidade pode dominar o jogo”, destaca o treinador.

Após um mês de preparação física e tática, o grupo embarcará confiante para a estreia amanhã. Para o ala e capitão Guilherme Filipin, pela tradição e elenco das equipes, o Paulista começa com clima decisão.

“Agora vem a parte boa que é jogar. Ficar só treinando é cansativo e, às vezes, chato, mas necessário. Agora é começar bem. Não tem desafio melhor que esse e vamos em busca de um resultado positivo para fazer uma grande temporada. São duas equipes que vão brigar pelo título. Acho que será um jogo como final de campeonato, porque ninguém quer perder e vai ser uma guerra mesmo”, adverte o camisa 11 mogiano.

A partida entre Mogi e Franca será transmitido ao vivo pela TV FPB (Federação Paulista de Basquete) pelo canal da GCS Sports no Youtube.