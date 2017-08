Mogi fecha o mês de julho com o saldo positivo de empregos

QUADRO DESTAQUE

CARLA OLIVO

Mogi das Cruzes volta a registrar saldo positivo de emprego, pelo segundo mês consecutivo, segundo números divulgados ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). De acordo com o levantamento, no mês de julho houve 2.817 admissões e 2.601 desligamentos, resultando na manutenção de 216 postos de trabalho, o que corresponde à variação de 0,23%.

Com sinais, ainda que tímidos de retomada da economia do País, os dados dos últimos sete meses também são animadores. De janeiro a julho, foram gerados 21.774 vagas e fechadas 20.575, com saldo de 1.199, que representa 1,26%.

Já se considerado o acumulado dos últimos 12 meses na Cidade, o resultado fica no vermelho. Neste período, houve assinatura de 35.146 carteiras de trabalho e demissões de 35.883 funcionários, com saldo de -737 postos (-0,76%).

Ainda de acordo com os dados do Caged, Mogi é a Cidade que mais gerou empregos em julho, seguida de Suzano (1.598), onde houve 1.281 dispensas, com saldo positivo de 317 vagas (0,62%). Itaquaquecetuba também ficou no azul, com 1.122 novos contratos e 1.029 desligamentos (saldo de 93 vagas, correspondentes a 0,25%). Poá criou 974 oportunidades de trabalho, mas fechou 1.006, ficando com -32 (-0,12%).

Na sequência vêm Arujá, com 538 admissões e 454 dispensas, mantendo 84 postos (0,38%); Ferraz de Vasconcelos, que contratou 462, demitiu 504, e ficou com saldo de -42 (-0,23%); Guararema, onde houve 274 admissões, 243 dispensas e saldo positivo de 31 postos (0,42%); e Santa Isabel gerou 229 oportunidades e fechou 256, ficando com -27 (-0,26%).

Enquanto isso, Biritiba Mirim teve 90 admissões, 80 demissões e saldo de 10 vagas positivas (0,33%) e Salesópolis criou 37 vagas e fechou 70, ficando com -33 (-1,42%).

Já em todo o País, pelo quarto mês consecutivo foi registrado saldo positivo na criação de postos de trabalho formal. Em julho, foram geradas 35,9 mil vagas, resultado de 1.167.770 admissões e 1.131.870 desligamentos. Para comparação, em junho, apenas 9.821 vagas foram abertas. Ainda em nível nacional, o acumulado dos sete primeiros meses de 2017 apresenta saldo de 103.258 vagas criadas. No mesmo período do ano passado, o resultado era negativo, com o fechamento de 623.520 postos de trabalho.