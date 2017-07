Mogi fará treino-jogo na segunda-feira

Esportes

Para quebrar a rotina de treinamentos físicos e táticos e entrar no ritmo para o início do Campeonato Paulista, o Mogi/Helbor fará um ‘treino-jogo’ contra a Liga Sorocabana na próxima segunda-feira, às 17h, no Ginásio Hugo Ramos. Assim como os treinos da equipe, essa atividade será aberta aos torcedores. Um outro encontro, com data e horário a serem confirmados, deve ser feito na mesma semana em Sorocaba.

“Não é um jogo em si, mas um clima de jogo que a gente poder aproveitar bem. Principalmente para atuar com os jogadores diferentes do que a gente vem jogando todo dia. A equipe de Sorocaba está bastante motivada. Contratou o César, resgatou o Mineiro, que é um pivô bastante forte, já tinha uma base dos meninos que estão jogando bem, trouxe três norte-americanos, que podem dar uma boa individualidade para o time deles, com qualidade. Então, a gente espera com esse treino-jogo já começando colocar equipe no clima de jogo. Ainda não é um jogo, mas já vai ter esse contato bom”, destaca o técnico Guerrinha.

O Mogi/Helbor retomou as atividades há cerca de três semanas. A única ausência na equipe é do ala-pivô Tyrone Curnell, que ainda está nos Estados Unidos resolvendo problemas particulares. A equipe estreia no Campeonato Paulista no dia 4 de agosto, às 20h, contra Franca, no interior do Estado.