Mogi estreia em casa no NBB9

A temporada 2016/2017 do Novo Basquete Brasil começará no dia 10 de novembro para a equipe do Mogi/Helbor. Na estreia da 9ª edição da competição nacional, o elenco mogiano vai receber o Liga Sorocabana, a partir das 20 horas, no ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. A tabela dos jogos foi divulgada na manhã desta segunda-feira (12) pelo Departamento Técnico da Liga Nacional de Basquete (LNB). O duelo que abrirá a disputa será entre Bauru e Flamengo, no ginásio Panela de Pressão (interior de São Paulo), no dia 5 de novembro.

Esta será a segunda temporada consecutiva que as equipes inauguram a competição, já que o jogo inicial sempre corresponde ao da última decisão. Na edição 2015/2016, o time carioca derrotou os paulistas na final, disputada em uma melhor de cinco jogo, por 3 a 2, e conquistou seu quinto título, o terceiro seguido.





Um dos confrontos mais aguardados da temporada será o clássico entre Flamengo e Vasco e o primeiro encontro entre os rivais acontecerá no dia 17 de dezembro, às 14 horas (de Brasília). O local da partida ainda será definido e o mando de quadra deste duelo será dos cruzmaltinos. O segundo jogo entre os clubes cariocas acontecerá dia 11 de março, desta vez com mando dos rubro-negros.

A fase de classificação do NBB terminará no dia 08 de abril e os 12 melhores colocados avançarão aos playoffs. A fase de mata-mata da competição nacional está prevista para começar no dia 11 de abril.

Estadual

Na rodada do final de semana do returno da fase inicial do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 – 2016, o Franca derrotou o Mogi/Helbor, por 74 a 71 (34 a 31 no primeiro tempo), na manhã de anteontem, no ginásio Municipal Pedro Murilla Fuentes (Pedrocão), na cidade de Franca. Mesmo com a derrota, a equipe mogiana permanece na liderança isolada, contabilizando 26 pontos, com 14 partidas disputadas (12 vitórias e duas derrotas). Os francanos estão no terceiro lugar com 24 pontos, em 14 jogos realizados (10 vitórias e quatro derrotas).