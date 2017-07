Mogi estará no Nike Elite

Esportes

A Nike e a LNB (Liga Nacional de Basquete) promoverão o 1º Nike Elite NBB Camp para jovens atletas do NBB Caixa hoje e amanhã, no Clube Athletico Paulistano, em São Paulo. As aulas e palestras serão dadas por jogadores mais experientes que disputam a competição nacional.

Do Mogi/Helbor foram selecionados para participar das atividades o armador Vithor Lersch e o recém-chegado ala-pivô Wesley Sena. Além deles, o armador Larry Taylor e o ala Shamell Stallworth serão mentores da garotada durante a clínica aplicando fundamentos específicos de cada posição.

“Será uma experiência legal em um evento da Nike com o NBB com jovens que estão despontando no cenário nacional. Tenho certeza que será uma grande oportunidade para mostrar o que eu venho fazendo nos treinos e também aprender com o que os jogadores vão me passar lá, com a experiência do que eles já viveram dentro de quadra. São grandes nomes do NBB e a ideia é tentar absorver tudo que eles passarem para a gente”, destaca Vithor Lersch.

Ao todo, o Camp terá 22 jovens jogadores de 16 a 23 anos e cinco dos maiores nomes da história recente do basquete brasileiro dando treinos específicos de arremessos, dribles, passes e recriando situações reais de jogo com o objetivo de aprimorar o nível técnico destes jovens para o NBB CAIXA 2017/2018. Também haverá palestras sobre desenvolvimento de carreira, ética de trabalho, liderança e trabalho em equipe.

“Nós somos jogadores que temos essa experiência na quadra e vamos mostrar algumas coisas para os jogadores mais novos. Isso é bom para o basquete, quando tem jogadores que já jogaram muito tempo e têm muitas dicas para passar. Vai ser um evento muito bom. Acho que todo jogador quer aprender mais. Eu também gosto de aprender com os mais novos. Eles cresceram vendo a gente jogar e agora eles estão juntos na quadra e aceitam as nossas dicas e as coisas boas que falamos para eles”, ressalta o ‘professor’ Larry Taylor.