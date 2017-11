Mogi enfrenta o Santo André no ABC

Esportes

GERSON LOURENÇO

A equipe do Mogi Vôlei inicia hoje a batalha para decidir o título do Campeonato Estadual Masculino da categoria sub-21. O time mogiano enfrenta o Santo André na abertura da semifinal, em duelo programado para as 19h30, no Ginásio Pedro Dell’Antonia, na Região do Grande ABC. Será o primeiro dos dois duelos programados no playoff. O segundo está marcado para as 19 horas, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, na próxima terça-feira. Se cada time vencer uma partida, a definição será no set desempate – o golden set. Quem passar vai para a final diante do vencedor do pega entre São José e Campinas, que também jogam hoje.

Para atingir a semifinal, o elenco do Alto Tietê eliminou o favorito Sesi, também no golden set. O detalhe é que o time mogiano fechou a fase quartas de final derrotando o Sesi, no Ginásio da Vila Leopoldina, na Capital. O Mogi superou o rival, por 30 a 28, em uma partida sensacional. A definição ocorreu porque o time da Capital venceu o segundo jogo do playoff, por 3 sets a 0 – parciais de 25/21, 25/22 e 25/20.

No primeiro jogo do mata mata no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, no último dia 17, os mogianos bateram o Sesi, por 3 sets a 1 – parciais de 22/25, 26/24, 26/24 e 25/21. Com uma vitória para cada lado, a definição foi no set desafio.

Agora o Mogi vai enfrentar o Santo André, que também eliminou o Corinthians na disputa do golden set, em duelos realizados no município de Guarulhos, depois da igualdade nos dois jogos do playoff.

O último encontro de Mogi e Santo André não foi nada bom para o elenco do Alto Tietê. A equipe do Grande ABC, venceu, por 3 sets a 1, no último dia 19 de setembro, na última partida da etapa de classificação. No primeiro turno, os mogianos venceram o rival, por 3 sets a 0, no Ginásio Municipal, no Mogilar.

Enquanto Mogi e Santo André aguardam as datas do playoff, Campinas e São José fazem no dia 1 de novembro o primeiro jogo da semifinal, no Vale do Paraíba. A definição será no dia 5 do próximo mês, no ginásio do Taquaral, já que o time campineiro tem a vantagem de decidir o mata mata em sua casa porque teve a melhor campanha na primeira etapa do Estadual.

O São José se classificou para a semifinal porque derrotou o São Caetano, por dois jogos a zero, no playoff. Já o Campinas estava de bye na etapa quartas de final por ter feito a melhor campanha da primeira fase.