Mogi enfrenta o Pinheiros na Capital

Esportes

O Mogi/Helbor tentará a terceira vitória seguida no Campeonato Paulista contra o Pinheiros hoje, às 19h30, em São Paulo. Os mogianos vão embalados após vencer os dois últimos confrontos pela competição contra América, de Rio Preto, e Osasco, enquanto o time da capital vem de derrota no clássico contra o Paulistano.

A equipe trabalhou em dois períodos ontem no Hugão, com um trabalho coletivo mais forte pela manhã e outro de arremessos na parte da tarde. Apesar de não saber como vem o adversário para a partida, o técnico Guerrinha está trabalhando o time para a temporada e não para o jogo especificamente.

“A nossa preparação continua igual, é progressiva, independente do adversário. Vamos jogar 110% contra o América e contra o Pinheiros. É uma equipe melhor estruturada, com melhores jogadores, mas as duas equipes, como as demais no primeiro turno, estarão se ajustando, trabalhando mais a parte física, a base. Então os resultados não servirão de referência tanto para eles quanto para nós. Lógico que ganhar é importante, vamos para ganhar. Mas se ganha por 30 pontos ou perde não é referencia nenhuma, porque ainda tem o segundo turno e os playoffs. Nos playoffs que as equipes estarão prontas para fazer jogos bons e preparadas para o NBB”, adverte o treinador.

Apesar das duas últimas vitórias com placares centenários contra Osasco e América, o grupo espera um jogo mais difícil contra o Pinheiros e está ciente que precisa reduzir os erros para sair com a vitória. “É um time que o sistema é de chegar jogando com muita velocidade. Então temos de defender e parar o contra-ataque e a velocidade deles. Precisamos diminuir os erros também para ter um resultado melhor na defesa”, ressalta o ala-pivô Rafa Moreira.

Ingressos

Os ingressos para o jogo contra a Liga Sorocabana no próximo sábado, às 19h, no Hugão, já estão sendo vendidos pelo site totalplayer.com.br/mogi. O bilhete custa R$ 20, com direito à meia entrada, mas quem levar um quilo de alimento não–perecível (exceto sal e açúcar) também paga metade do valor. Quem fizer a compra online (optando pela meia) precisa entregar o alimento no dia do jogo na entrada do Hugão. O que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

A venda será feita na loja do clube no ComVem Patteo Mogilar (rua Manuel de Oliveira, 269, no Mogilar) amanhã e sexta, das 10h às 20h. No sábado, os ingressos serão vendidos no Hugão a partir das 14h e a entrega do alimento para pagar meia continuará valendo.