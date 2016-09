Mogi enfrenta o Osasco neste sábado

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Mesmo favorito, o Mogi/Helbor terá um duro desafio na noite deste sábado (3), quando buscará a 12ª vitória consecutiva no returno da fase inicial do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 – 2016. O rival será o Basquete Osasco, em duelo programado para as 19 horas, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. Na última rodada, enquanto os mogianos passaram em casa pelo XV de Piracicaba, com alguma dificuldade, por 80 a 75 (36 a 36 no primeiro tempo), o rival obteve uma grande vitória sobre o Pinheiros, por 92 a 88 (40 a 35 no primeiro tempo), em jogo realizado no ginásio Municipal Sebastião Rafael da Silva (Geodésico), na Grande São Paulo. E quer emplacar nova vitória sobre equipes candidatas ao título.

No primeiro turno, a vitória foi do Mogi, por 84 a 75, jogando longe de sua torcida. Este será o terceiro duelo consecutivo do grupo do Alto Tietê no ginásio do Mogilar. Além da vitória de anteontem sobre o XV de Piracicaba, no último sábado os mogianos bateram o Pinheiros, também por 80 a 75, e lideram a competição com 22 pontos – 11 vitórias.





A expectativa para hoje é que o time do técnico Guerrinha entre na quadra mais concentrado, fato que não ocorreu diante do XV. Na partida do aniversário de Mogi, o grupo de Piracicaba venceu o primeiro quarto, por 25 a 15, “O que saiu do planejamento foi o primeiro quarto, com 10 pontos. A gente entrou desconcentrado, achando que de uma equipe teoricamente mais abaixo na tabela se ganha a hora que quer. Mas não pode pensar assim, de forma alguma”, salientou o treinador mogiano, após o duelo.

Com a vitória sobre o Pinheiros, o time do Osasco, comandado pelo técnico Enio Vecchi, passou a ocupar a quinta colocação, com 18 pontos, em 11 jogos realizados (08 vitórias e 04 derrotas).

Desta forma, o invicto Mogi terá pela frente um adversário que iniciará a partida com grande dose de otimismo após derrotar um dos times candidatos ao título. “Contra o Mogi não podemos deixar o adversário nos tirar do padrão de jogo. Nós temos jogadores com qualidades individuais e isso tem que ser traduzido dentro do sistema de defesa e ataque. É isso que nós temos que fazer novamente, contra Mogi. O desafio do técnico é esse: manter o time em um padrão elevado para podermos derrotar essas equipes candidatas ao título”, analisou Vecchi.