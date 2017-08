Mogi enfrenta o Osasco fora de casa

Esportes

Passada a derrota na estreia, o Mogi/Helbor já trabalha para a sequência do Campeonato Paulista de Basquete. Amanhã, às 19h30, o time mogiano encara o Osasco, novamente fora de casa. Para essa partida, o técnico Guerrinha admite esperar um cenário bem diferente do que teve em Franca, na última sexta, na primeira rodada do estadual.

“É um jogo totalmente diferente. A quadra é diferente. Não deve estar lotado igual em Franca, aquele ambiente agradável para se jogar, com torcida, quadra boa. Mas Osasco sempre desenvolve um bom trabalho. Eles sabem jogar o Campeonato Paulista, que é totalmente diferente do NBB”, disse o técnico.

“Nós temos que entender que o Paulista tem essa diversidade de adversários, de situações, e que a cada jogo você tem que se preparar para o ‘prato do dia’. Temos que saber tirar proveito de cada situação positivamente, mesmo quando a arbitragem não está certa, quando nós não jogamos bem. Tem que usar tudo isso para fortalecer e agregar”, comentou Guerrinha.

Para esse jogo, o Mogi já não poderá contar com o ala Jimmy e o ala-pivô Wesley Sena, que se preparam com a seleção brasileira para a disputa da Copa América. Embora tenha duas opções a menos para rodar o elenco durante a partida, o técnico Guerrinha segue com o objetivo de dosar o tempo de quadra dos principais jogadores da equipe, algo que não conseguiu fazer com todos na estreia.

“Não podemos esticar muito o tempo de alguns jogadores para não ter o mesmo problema da última temporada. O Shamell já jogou 34 minutos em Franca. Agora temos que trabalhar entre 20 e 30 minutos, no máximo 25, conforme a situação. Estamos na quinta semana de treinos, e na segunda semana de trabalhos de força. Ainda temos mais três semanas de força, que trava o time mesmo, fica pesado, lento. Vamos pagar um preço no começo do Paulista para o jogador ter mais durabilidade na temporada, evitar lesões”, finalizou.