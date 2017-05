Mogi enfrenta o Campinas para se recuperar

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Vôlei Mogi estreia diante dos seus torcedores nesta quinta-feira (25), na sua segunda participação no Campeonato Estadual sub-21 e já com a responsabilidade de se reabilitar na disputa. O duelo será contra o Campinas a partir das 20 horas no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. O time mogiano iniciou com derrota sua participação no estadual. No último sábado, o grupo do técnico Didi caiu diante do São Caetano, por 3 sets a 0 – parciais de 25/21, 25/21 e 25/17. O pega foi realizado no Ginásio Lauro Gomes – Região do Grande ABC.

Na última vez que duelou com o Campinas, na última partida oficial do Paulista do ano passado, o Mogi obteve a terceira colocação quando bateu o rival, por 3 sets a 0 – parciais de 25/19, 25/21,e 25/22, em duelo, no Mogilar. Foi a melhor posição da equipe mogiana na história da competição.

O pega de hoje abre uma série de quatro partidas consecutivas diante dos torcedores, quando o elenco tentará dar uma boa arrancada em busca da vaga para as etapas decisivas do estadual.

A sequência será dura. Os próximos três jogos em casa serão diante do São José (02 de junho), Santo André (dia 9) e Sesi (dia 16), todos programados para as 20 horas, no Mogilar.

Apoio

O complexo de lazer Magic City será um dos principais patrocinadores do Vôlei Suzano, atual vice-campeão estadual sub-19 – ao todo o elenco contará com 31 apoiadores. A apresentação da equipe para a temporada será amanhã, a partir das 9h, no Parque Magic City, em Suzano. Além do estadual, a equipe também deve participar da Taça Paraná, no fim da temporada. O time ainda aguarda para saber se estará nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos do Interior.