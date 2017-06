Mogi encara São José no Municipal

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Vôlei Mogi tem uma grande chance nesta sexta-feira (2), a partir das 20 horas, para vencer a primeira partida no Campeonato Estadual sub-21. Com duas derrotas consecutivas, os mogianos recebem o São José, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. O pega de hoje será o segundo da série de quatro partidas consecutivas que o grupo do Alto Tietê atua diante dos torcedores. A meta, além de buscar a reabilitação, e vencerpara o time tentar dar uma boa arrancada em busca da vaga para as etapas decisivas do estadual.

Depois de cair diante do São Caetano, fora de casa, na estreia do estadual, o Mogi fez contra o Campinas um grande jogo. O pega marcou o reencontro dos mogianos com os torcedores.

Contra o Campinas, os mogianos perderam por 3 sets a 2 – parciais de 29/31, 25/20, 25/21, 18/25 e 12/15. Após o revés no primeiro set, a equipe do técnico Didi reagiu e venceu duas parciais seguidas. Mas não conseguiu segurar o rival nos dois últimos sets.

Com os resultados, o Mogi ocupa a quinta colocação do grupo, com um ponto em duas partidas. Já o São José está no sexto lugar, com uma derrota – perdeu do Santo André, no ABC, por 3 sets a 0.

Após o pega de hoje, asequência de partidas será dura para os mogianos. Os próximos dois jogos em casa serão diante do Santo André (dia 9) e Sesi (dia 16), todos programados para as 20 horas, no Mogilar.