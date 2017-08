Mogi encara o Osasco fora de casa

Esportes

O Mogi/Helbor vai a Osasco enfrentar o time da casa hoje, às 19h30, pelo Campeonato Paulista. Após perder na estreia para o Franca na última sexta, o time comandado pelo técnico Guerrinha vai em busca da primeira vitória na competição.

O grupo fez o último treino forte na manhã de ontem no Hugão. Sem o ala Jimmy Dreher e o ala-pivô Wesley Sena, que estão na seleção brasileira, o treinador utilizou os meninos da base para compor o coletivo cinco contra cinco e aproveitou para acertar posicionamentos defensivos e ofensivos para o confronto contra o Osasco.

“Nós temos de trabalhar como se fosse qualquer outro adversário. Vamos entrar e fazer o nosso trabalho, sabendo das limitações que temos no momento. É uma equipe muito bem estrutura e montada. Não tem jogadores famosos, mas joga bem certinho e sempre faz um bom campeonato”, destaca Guerrinha.

O treinamento pós-derrota na estreia tem sido bem aproveitado pelos jogadores, que esperam recuperar o ritmo para começar a crescer na competição. “A expectativa é que a gente melhore o nosso jogo, tanto individual como coletivamente. O primeiro jogo não foi do jeito que queríamos, mas faz parte do processo do começo do campeonato. A gente sabe que a temporada é longa. Ainda tem muitos treinos e jogos pela frente e cada jogo será um passo para frente. A expectativa é jogar forte e firme para tentar melhorar o nosso jogo para sair com uma vitória”, ressalta o ala e capitão Shamell Stallworth.

Os ingressos para a estreia do Mogi no Ginásio Hugo Ramos neste domingo contra o América, de Rio Preto, às 16h, já estão à venda pelo site totalplayer.com.br/mogi. O bilhete é vendido pelo valor promocional antecipado de R$ 10 até sábado. A venda também será feita na loja do clube no ComVem Patteo Mogilar amanhã, das 10h às 20h, e no sábado, das 10h às 18h. No domingo, o ingresso será vendido a R$ 20 (direito a meia) nas bilheterias do Hugão a partir das 13h.

Como a data de estreia em casa é no Dia dos Pais, a diretoria liberou a entrada dos pais que acompanharem seus filhos para torcer pelo time. Para ter direito à gratuidade para o setor arquibancada, pai e filho devem levar os documentos que comprovem o parentesco. Os setores Tribuna (R$ 40) e Camarote (R$ 100) também estão sendo vendidos, ambos com direito à meia-entrada, mas não se enquadram na promoção de Dia dos Pais.