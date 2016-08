Mogi EC, Vila e Suzano jogam em casa

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

O Mogi EC se reabilitou bem e agora busca evoluir nas disputas do grupo A do Campeonato Estadual de Futsal da Série Ouro (A-1) – categorias menores. Após um início complicado diante do Palmeiras, os mogianos foram ao Vale do Paraíba, no último final de semana, e voltaram com quatro resultados positivos diante do São José/Atleta Cidadão. Assim, a expectativa é das melhores para os jogos contra o Juventus, programados para este sábado (27).

Contra o São José, os mogianos venceram nas categorias sub-10 (5 a 2), sub-12 (4 a 1) – segunda vitória consecutiva -, sub-14 (2 a 0) e empatou com o sub-17 (2 a 2). A derrota ocorreu na classe sub-16 (3 a 2), mas em jogo bem equilibrado.

Já o Suzano Futsal precisa reverter o início de campeonato bem irregular. A chance ficar para os confrontos com o Elite Itaquerense (Capital), no ginásio Presidente Ciro II amanhã, a partir das 14 horas.





Após perder quatro dos cinco jogos frente ao Pulo do Gato (empatou com o sub-12), em Campinas, o clube suzanense recebeu o Internacional de Regatas (Santos). No último final de semana.

Os cinco confrontos foram no Ginásio Municipal Roberto David, no Bairro do Sesc, e os suzanenses venceram com o sub-16 (3 a 1). As derrotas froam no sub-10 (5 a 1), sub-12 (2 a 0), sub-14 (3 a 0) e sub-17 (3 a 2).

E na Série Prata do Estadual (A-2), o Grêmio Mogiano/Vila Santista/Smel treina forte para a estreia em casa. O alviverde recebe amanhã, às 9 horas, o Beiju (Capital), no Ginásio do Cempre, no Botujuru.

A estreia dos mogianos foi no último final de semana, na Capital, diante do Lausanne, no Ginásio Cyro Gilberto Savoy. Os vilistas foram superados no sub-10 (7 a 0) e no sub-16 (6 a 2), mas venceram com as equipes sub-14 (3 a 1) e sub-17 (2 a 0) e empataram com o sub-12 (1 a 1).