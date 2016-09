Mogi EC defende liderança no Estadual

Comentários (0) Esportes Like

A equipe sub-12 do Mogi EC terá um grande desafio na rodada deste sábado, quando defenderá a liderança isolada do grupo A do Campeonato Estadual de Futsal da Série Ouro (A-1) – categorias menores. O time mogiano vai encarar o Santos, a partir das 9 horas, no Ginásio do Cempre, da Vila Cléo, com o retrospecto de 15 pontos ganhos – seis vitórias e apenas uma derrota na competição. Ao contrário dos santistas, com 5 pontos – uma vitória, dois empates e três derrotas. O ghripo do Alto Tietê ainda tem os times sub-14 (6º lugar) e sub-16 (7º) na zona de classificação à segunda fase.

Na última rodada, os mogianos foram até Santos e retornaram com bons resultados diante do Portuários. Foram quatro vitórias com os times sub-12 (3 a 2), sub-14 (2 a 0), sub-16 (6 a 2) e sub-17 (9 a 0). A derrota foi no sub-10 (2 a 0).

Já o Suzano Futsal tenta colocar uma equipe na zona de classificação e terá mais uma chance na rodada de amanhã, quando recebe a Basf, a partir das 13 horas, no Ginásio Municipal Roberto David, no Sesc.





Nos seus últimos desafios, osa suzaneses enfrentaram a Portuguesa, no Sesc. E perderam todos os duelos: sub-10 (5 a 1), sub-12 (2 a 1), sub-14 (2 a 1), sub-16 (6 a 1) e sub-17 (8 a 2).

E na Série Prata do Estadual (A-2), o Grêmio Mogiano/Vila Santista/Smel tem como destaque os times sub-17, na liderança da chave A, com 10 pontos em quatro partidas, e a equipe su 14, vice-líder, com 12 pontos.

Com todos os times na zona de classificação à segunda fase, na rodada deste domingo, os vilistas vão encarar o União, a partir das 13 horas, no Ginásio do Grêmio Mauaense, em Mauá.

O time mogiano recebeu o Luso Brasileiro, no último final de semana, com três vitórias – (sub-14 (6 a 3), sub-16 (10 a 0) e sub-17 (8 a 3) -, um empate – sub-12 (3 a 3) -, e uma derrota – sub-10 (3 a 2). (G.L.)