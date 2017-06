Mogi e Vila almejam mais semifinais

Esportes

GERSON LOURENÇO

O AD Mogi/Vila Santista/Smel já garantiu o time sub-18 nas semifinais do Campeonato Metropolitano da série A-2. E o alviverde pode emplacar mais três times na terceira etapa da competição se as equipes vencerem os seus três compromissos programados para amanhã – todos no Ginásio Presidente Ciro (I e II) na Federação Paulista de Futebol de Salão (FPFS). Na mesma situação está o Mogi EC, com o grupo do sub-12 que abre a participação do elenco mogiano na segunda fase, mas na série A-1.

No último final de semana, os vilistas tiveram que correr muito para virar o jogo e eliminar o Itapevi, por 6 a 2, com gols de Antônio Carlos, Matheus Calixto (2) e Pedro Gabriel (3). O resultado manteve o alviverde com a melhor campanha na classe sub-18 – com nove vitórias e uma derrota – entre os 21 times inscritos no Metropolitano. O próximo rival vai depender dos resultados dos outros jogos eliminatórios.

Agora os vilistas voltam a jogar amanhã, a partir das 10 horas, para tentar avançar na disputa. Também na série ouro (classificados na primeira fase do 1º ao 4º lugares), o Vila encara o Guarulhense na classe sub-16, e o Tabuca Juniors, no sub-14. Com piores campanhas, o empate não serve para os mogianos, que precisarão vencer os respectivos adversários.

Já na categoria sub-12, o Vila vai enfrentar amanhã o Suzano, em um clássico do Alto Tietê. Os times estão na série bronze (8º e 9º colocados). Nesta classe, os vilistas jogam pelo empate, enquanto os suzanenses precisam da vitória no tempo normal.

Já o Mogi EC terá um duelo na rodada de amanhã nos ginásios da Federação. Os mogianos do sub-12 atuam às 18h15 diante do Metalúrgicos, com a vantagem do empate, no pega da série prata (5º ao 8º lugares).

A próxima equipe do Mogi EC a entrar em ação na segunda fase será o sub-18, que vai encarar o Elite de Itaquera, às 14 horas do próximo dia 10, pela série bronze (9º ao 12º colocados).

Ainda na série prata, no próximo dia 17, às 15h30, será a vez do sub-16 do Mogi encarar o Santos – vantagem do empate dos santistas. Enquanto o sub-14 joga um dia depois (18/06), às 17 horas, contra o Indaiatuba. Se empatar, a equipe mogiana avança.