Mogi e o turismo

Editorial

Mogi das Cruzes foi, finalmente, considerada Município de Interesse Turístico (MIT), classificação que deverá lhe garantir uma verba de R$ 600 mil anuais para ser aplicada em ações voltadas para impulsionar o setor na Cidade. Tal medida resultou de um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Marcos Roberto Damásio da Silva (PR), que demorou algum tempo para ser analisado e votado na Assembleia Legislativa. Com a aprovação da proposta, resta ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) sancionar a medida, o que deverá acontecer, em breve, sem maiores problemas.

O benefício advindo de tal classificação certamente que não será suficiente para uma transformação radical nas características turísticas do Município. Mas será uma ajuda que virá para testar a capacidade da Secretaria Municipal de Cultura, à qual está vinculado o setor de Turismo, de realizar muito com pouco, principal característica de um administrador público.

Segundo afirmou em entrevista a este jornal, o secretário Mateus Sartori pretende utilizar tal verba para produzir guias com especificações das atrações existentes na Cidade, promover eventos e implantar uma sinalização que ajude identificar os caminhos para os pontos a serem visitados em Mogi das Cruzes, entre outras ações.

Independente desses avanços, nem tão grandes assim, o desenvolvimento turístico de Mogi está a depender de muita criatividade dos responsáveis pelo setor, que ainda não conseguiram estrutura a Cidade a ponto de despertar um interesse que vá além das esporádicas visitas do Trem Turístico e seus passageiros e de alguns eventos de maior repercussão, como é caso da Festa do Divino Espírito Santo e do Akimatsuri.

Falta ainda à Cidade incentivar a preparação de outras atrações para despertar o interesse de visitantes, já que não lhe faltam referenciais para atrair turistas para cá. Senão vejamos: no turismo religioso, temos um roteiro pronto para ser explorado, a começar pelas centenárias Igrejas do Carmo, o Museu de Arte Sacra, Catedral de Santana. Santuário do Bom Jesus e outras capelas de características arquitetônicas ímpares, como a de Santo Alberto, na Serra do Itapeti, e a de Santo Ângelo, em Jundiapeba.

No turismo rural, sobram opções para se visitar plantações de frutas, verduras e legumes, além de flores, produtos que podem se tornar atrativos para consumo dos turistas durante um tour que pode incluir atrativos gastronômicos característicos do Município.

Há ainda as reservas naturais capazes de proporcionar momentos inesquecíveis de contatos com a natureza e de informações úteis sobre ecologia. Basta que locais como os Parques Centenário, Chiquinho Veríssimo, das Neblinas, além de nascentes e barragens se encontrem devidamente preparados para receber os turistas com plenas condições de atendimento às suas principais expectativas.

Mogi ainda tem condições de apresentar outras opções, como os seus edifícios antigos e com muitas histórias a serem mostradas.

Tudo isso precisa ser bem divulgado e estar preparado para que o turista se sinta recompensado ao final da viagem. Quando isso acontecer, o visitante bem recebido e satisfeito acabará por se transformar no maior difusor das qualidades da Cidade e seus atrativos. Para que isso aconteça, no entanto, é preciso de um bom começo, o que parece ainda está distante de ocorrer.