Mogi é derrotado pelo vice-lanterna

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor não confirmou seu favoritismo sobre o Macaé e perdeu a segunda partida seguida na série de cinco jogos consecutivos no Ginásio Municipal Hugo Ramos, e se afastou do G-4. O vice-lanterna do NBB9 (14º lugar) derrotou ontem à noite os mogianos por 75 a 69 (36 a 26 no primeiro tempo) – o duelo foi para a prorrogação após empate em 64 pontos. Na história da disputa nacional, foi a segunda derrota do grupo do Alto Tietê, em casa, diante dos cariocas e o quarto revés em 12 confrontos. Agora na 8ª posição, o elenco de Guerrinha volta a jogar neste domingo, quando recebe o Vitória, às 19 horas, no Mogilar.