Mogi é derrotado pela Liga Sorocabana

Esportes

Dando sequência na preparação para a estreia no Campeonato Paulista, o Mogi/Helbor foi a Sorocaba enfrentar a Liga Sorocabana em um treino-jogo e saiu derrotado de quadra pelo placar de 79 a 69. O encontro foi no Ginásio Gualberto Moreira com a presença de cerca 150 torcedores.

Os donos da casa tiveram melhor aproveitamento nos três primeiros quartos e seguraram a vantagem até o final, com parciais de 30 a 23 (1º), 25 a 20 (2º) e 16 a 15 (3º). O Mogi venceu apenas o quarto final por 11 a 8.

A equipe entrou em quadra com o armador Larry Taylor, o ala Shamell Stallworth, o alas-pivôs Tyrone Curnell, Rafa Moreira e Wesley Sena. O pivô Caio Torres foi poupado do confronto pela comissão técnica e nem foi a Sorocaba. O destaque mogiano foi Rafa Moreira com 15 pontos anotados, seguido de Tyrone, com nove.

Apesar da derrota, o técnico Guerrinha avalia o teste como positivo e diz que espera uma evolução rápida da equipe para a estreia no Campeonato Paulista contra Franca, na sexta, às 20h, no interior.

“Foi ótimo o treino-jogo. Foi muito forte fisicamente. Eles cometeram 12 faltas a mais, mas a gente precisa deste tipo de teste forte fisicamente, intenso. Eles tiveram uma qualidade nos arremessos de três e nós não tivemos. Foi um treino-jogo que a gente não estava preparado espiritualmente para ele, principalmente no primeiro tempo. Eles abriram diferença e ganharam confiança. Mas para nível de teste, de dificuldade, foi ótimo. Perdemos 23 bolas em função da defesa deles, de muito contato. Esperamos evoluir rapidamente para o próximo jogo. Não é só ganhando que você melhora, perdendo da forma como foi ajuda o time a entrar no espírito do campeonato”, avalia o treinador.

Se não pode contar com o pivô Caio Torres, Guerrinha contou com o retorno do ala Jimmy Dreher, que está recuperado de uma fissura no dedão do pé direito sofrida no treino. “Para mim que estou voltando de lesão foi muito bom, porque eu senti o clima de jogo. Sexta-feira não tem mais essa de que não importa mais o placar. Aí cada equipe vai dar o seu melhor. Mas eu acho que hoje foi bom para as duas equipes. Foram dois jogos bem distintos. O de lá foi mais para o nosso lado e o daqui para eles. Eu avalio positivamente. Na sexta-feira eu estarei 100%”, destaca Jimmy.

O Mogi/Helbor treina hoje, às 17h, no Ginásio Hugo Ramos, e viaja amanhã para Franca.