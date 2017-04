Mogi disputa o segundo jogo com o Vitória

Esportes

GERSON LOURENÇO

No estilo “tem muito jogo pela frente”, o Mogi/Helbor tenta dar nesta quinta-feira (27) o segundo passo para ficar mais perto da terceira fase da nona edição do Novo Basquete Brasil (NBB9). O técnico Guerrinha vem adotando o “mantra” um jogo por vez para não empolgar a torcida e jogadores para o grupo manter o foco na série programada para cinco jogos do playoff quartas de final da competição nacional. A partida será às 19h30, no ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. O time baiano, dirigido pelo mogiano Regis Marrelli, precisa vencer para levar a disputa de volta para Salvador.

Pelo regulamento do campeonato, se o Mogi vencer hoje vai fazer 2 a 0 no playoff e necessitará de um novo triunfo, em três partidas, para se classificar. O terceiro confronto está programado para as 14 horas deste sábado, também no Mogilar.

O técnico Guerrinha aposta na variação de jogadas da equipe – na defesa e no ataque – para voltar a vencer o Vitória, na noite de hoje. No primeiro jogo da série, no último sábado, os mogiano derrotaram o rival, por 89 a 83, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

O grupo mogiano trabalhou na manhã de ontem e o treinador terá todos os jogadores à disposição para o duelo em que o Mogi tem ampla vantagem no histórico entre os times.

Mogi e Vitória já se enfrentaram oito vezes na história do NBB, com oito vitórias dos mogianos. Além de jogar para ampliar a marca e se aproximar da classificação para a semifinal do NBB, a equipe mogiano tem um ótimo retrospecto quando joga em casa na competição nacional.

O Mogi foi o melhor time quando atuou como mandante na primeira etapa do NBB – a de classificação. Em 14 partidas disputas no Ginásio Municipal foram 12 vitórias e duas derrotas para o Flamengo e Macaé – representantes do Rio de Janeiro.

O ala Shamell será outro atrativo para o jogo. Agora com 6.008 pontos na história do NBB, o norte-americano começa sua caminhada rumo aos 7 mil pontos diante dos seus torcedores, hoje à noite.

Para o técnico Regis Marrelli, do Vitória, o time jogou bem a primeira partida e o grupo confia na boa apresentação em casa, apesar da derrota, para levar a série de volta para Bahia.

Para o mogiano, o ala Shamell fez a diferença na primeira partida e desequilibrou. “A gente jogou bem. Fizemos 83 pontos. Não estamos acostumados a marcar tantos assim. Mas eles têm um cara que desequilibra, o Shamell. Ele é diferenciado e isso pesou no jogo. Mas não tem nada perdido. Nosso time é capaz, forte e vamos tentar trazer o quarto jogo para Salvador”, disse Marrelli.