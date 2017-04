Mogi Desbravadores tenta 2ª vitória

Esportes

O Mogi Desbravadores faz neste feriado o segundo jogo da etapa de classificação do Campeonato Paulista de Futebol Americano Flag 8×8. O time mogiano retorna às atividades oficiais no dia 1 de Maio diante do São Paulo Tigers, a partir das 10 horas, no campo do Niterói, em Carapicuíba. A estreia do grupo do Alto Tietê em casa no estadual somente será no dia 11 de junho, em duelo programado para o Vila Santista ER e contra o Karakas Strong Bears, por volta das 15 horas, na última partida de uma rodada tripla.

O pessoal do Mogi considera o Tigers um adversário forte. Foi a equipe da Capital que eliminou os mogianos na etapa playoff do Paulista do ano passado. E a vitória será fundamental diante de uma equipe que já venceu seus dois primeiros compromissos no estadual.

E com uma defesa sólida, o Mogi estreou no Paulista com uma boa vitória, por 14 a 0, e frente ao Guaratinguetá White Cranes, em duelo realizado na cidade do Vale do Paraíba, no último domingo. Como na chave estão quatro equipes, os mogianos deram um grande passo à segunda fase.

Ainda em formação, o time mogiano iniciou a disputa com os jogadores mais experientes. Os reforços da temporada, os mais jovens, ainda estão na fase de treinamento para ganhar mais experiência no estilo de jogo. A rapaziada da “aprendizagem” deve começar a jogar no dia 1 de maio, contra o São Paulo Tigers, em Carapicuiba, mas a decisão vai depender da comissão técnica.

O Paulista de Flag é dividido em duas conferências. Integrante da Metropolis, o Mogi está na subdivisão leste, que ainda conta com os times do Cruzeiro Guardians e do Karakas.