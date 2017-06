Mogi Desbravadores precisa reagir no Vila

Esportes

O time do Mogi Desbravadores inicia sua participação em casa no Campeonato Paulista de Futebol Americano Flag 8×8 e com a necessidade de vitória na rodada tripla de hoje no Vila Santista, na Ponte Grande. O time mogiano precisa vencer o Karakas Strong Bears (Carapicuíba), a partir das 15 horas, para entrar na zona de classificação aos playoffs.

Hoje o time mogiano ocupa a décima posição, num total de 16 times da conferência metropolitana, onde somente oito equipes passam para os playoffs. A fase regular possui seis jogos e este será o terceiro do Mogi.

Na sua última participação no campeonato, o Mogi foi totalmente dominado pelo São Paulo Tigers, por 24 a 0, em duelo realizado no município de Carapicuíba – duelo válido pela segunda rodada. O rival eliminou os mogianos do playoff do ano passado.

Mogi estreou no Paulista Flag 8×8 com uma boa vitória, por 14 a 0, e frente ao Guaratinguetá White Cranes, em duelo realizado na cidade do Vale do Paraíba, com uma defesa sólida.

Pena que o mesmo não ocorreu na segunda rodada diante dos Tigers. Além do pega do Mogi, a rodada no Vila Santista tem início programado para as 10 horas com o jogo entre Politécnica Rats e Marginal Football. Depois, por volta das 13 horas, se enfrentam Caniballs Football e Brokenstone Football. (G.L.)