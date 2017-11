Mogi derrota o Cearense

Esportes

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor abriu vantagem em dois quartos (primeiro e no último) para abrir com boa vitória sua participação na 10ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB10), na noite de ontem, no ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. O time mogiano superou o Solar Cearense, por 80 a 62 (37 a 28 no primeiro tempo) e ampliou para cinco a série invicta sobre o rival de Fortaleza (CE). O elenco do técnico Guerrinha abreiu 9 pontos de vantagem no primeiro tempo, administrou o placar no terceiro quarto e ampliou a diferença para 18 pontos no período final.

Mais uma vez sem o ala/pivô Tyrone, suspenso, o Mogi agora volta aos treinos para o duelo de amanhã, às 14 horas, contra o Vitória, novamente no Ginásio Municipal. O time baiano eliminou o mogiano na última temporada do NBBm na etapa quartas de final, fechando a série melhor de cinco em 3 a 2.

Projeto

As crianças e jovens que fazem parte do Basquete Mogi Jovem, em Jundiapeba, tiveram uma manhã especial com muita interação com a equipe do Mogi das Cruzes/Helbor.

O projeto Basquete Mogi Jovem, iniciado em agosto, foi inaugurado oficialmente nesta semana com os jogadores e comissão técnica do Mogi/Helbor, além de autoridades municipais. É o resultado de uma parceria da equipe com a Associação Quântica, que aprovou a proposta na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, e conta com o patrocínio da Suzano Papel e Celulose e o apoio da Prefeitura de Mogi.

Atualmente, 108 meninos e meninas participam do projeto, que atenderá até 175 crianças e adolescentes de sete a 17 anos. Ainda há vagas para quem quiser participar das atividades. As aulas ocorrem na Quadra Poliesportiva I, na rua José Gualutti, 141, em Jundiapeba.