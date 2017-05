Mogi defende tabu contra o Vitória

Basquete

Na sua quinta partida no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, o Mogi/Helbor defende um tabu diante do Vitória na história do Novo Basquete Brasil (NBB). Nos quatro jogos disputados entre os times em Salvador, o time mogiano saiu com o resultado positivo. Se repetir a dose hoje, a partir das 21h30, o elenco do técnico Guerrinha, além de seguir invicto na casa do clube baiano, vai garantir a classificação para a etapa semifinal da competição nacional contra o vencedor do pega entre Paulistano e Franca, que disputam o jogo quatro também hoje e com vantagem do grupo da Capital Paulista (2 a 1).

O time mogiano iniciou a série playoff quartas de final com um grande resultado positivo contra o Vitória, em Salvador, por 89 a 83. Mas o clube baiano foi valente e empatou a série em pleno Ginásio Municipal Hugo Ramos, vencendo o segundo confronto, por (87 a 83) – além de ter batido pela primeira vez o elenco do Alto tietê na história do NBB.

Mas no último sábado, o Mogi voltou a repetir uma tática que deu muito certo na etapa de classificação, com um jogo intenso no primeiro quarto. Diante da torcida no Mogilar, o time de Guarrinha fez um grande primeiro tempo (50 a 28).

Com uma vantagem de 20 pontos, o Mogi apenas administrou a partida e saiu vencedor e com facilidade. O Vitória, por outro lado e após a grande atuação no Jogo 2, atuou muito mal, teve 18 erros e apenas 36% de aproveitamento nos arremessos de três pontos e de 41,7% nas bolas de dois pontos.

Uma derrota do Mogi no Jogo 3 poderia deixar o clube baiano com a chance de fechar a série em casa na próxima partida. Mas os mogianos tiveram o controle do duelo o tempo todo e conquistou um triunfo tranquilo.

Com a vantagem em 2 a 1, o Mogi terá a chance de garantir seu lugar nas semifinais hoje à noite. “Foi uma excelente vitória. Analisamos e mostramos os erros cometidos no jogo passado e deu tudo certo. Os jogadores entraram em quadra com muita vontade e isso fez a diferença. Agora vamos para fechar a série lá em Salvador”, disse o técnico Guerrinha.

Em caso de nova derrota, os times terão que disputar um quinto e decisivo confronto. Com melhor campanha na etapa de classificação, o Mogi receberá o Vitória novamente no Ginásio Municipal em data a ser definida pelos organizadores do NBB.

Se vencer hoje, o Mogi apenas confirmará o seu favoritismo sobre o Vitória. Além da melhor campanha, os mogianos possuem ampla vantagem nos confrontos com os baianos. Em 10 artidas disputadas, são nove vitórias da equipe paulista. (Gerson Lourenço)