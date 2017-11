Mogi decide vaga à final

Esportes

GERSON LOURENÇO

A equipe do Mogi Vôlei vai precisar de mais uma partida “sensacional” para avançar para a decisão do título do Campeonato Estadual Masculino da categoria sub-21. O time mogiano precisa vencer duas vezes o Santo André hoje, na segunda partida do playoff da semifinal, em duelo programado para as 20 horas, no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar. No primeiro confronto na semana passada, de muito equilíbrio, o time da Região do Grande ABC venceu de virada, por 3 sets a 1 – parciais de 22/25, 26/24, 26/24 e 25/15, no Ginásio Pedro Dell’Antonia, e deu um grande passo para a final. Para reverter a vantagem, o grupo do Alto Tietê terá que vencer a disputa de hoje.

Se isto acontecer, cada equipe terá uma vitória no playoff. Assim, a definição será no set desempate – o golden set. Foi dessa forma que o Mogi derrotou o Sesi, na Capital – etapa quartas de final – e atingiu o direito de lutar por vaga na decisão, frente ao Santo André.

Quem passar, vai para a final diante do Campinas – equipe com a melhor campanha do campeonato. O time eliminou o São José na semifinal e se qualificou para a decisão com duas vitórias no playoff..

Para atingir a semifinal, o elenco do Alto Tietê eliminou o favorito Sesi, também no golden set, numa partida ‘sensacional’. O detalhe é que o time mogiano fechou a fase quartas de final derrotando o rival, no Ginásio da Vila Leopoldina, na Capital.

O Mogi superou o Sesi, por 30 a 28, no set desafio, em uma partida emocionante. A definição no golden set ocorreu porque o time da Capital venceu o segundo jogo do playoff, por 3 sets a 0 – parciais de 25/21, 25/22 e 25/20.

No primeiro jogo do mata-mata no Ginásio Municipal Hugo Ramos, no Mogilar, no último dia 17, os mogianos bateram o Sesi, por 3 sets a 1 – parciais de 22/25, 26/24, 26/24 e 25/21. Com uma vitória para cada lado, a definição foi no set desafio.

Agora no retrospecto do campeonato, a equipe do Santo André leva a vantagem sobrte o Mogi. Na etapa de classificação, a equipe do Grande ABC venceu, por 3 sets a 1, no último dia 19 de setembro, na última partida da etapa. No primeiro turno, os mogianos venceram o rival, por 3 sets a 0, no Mogilar.