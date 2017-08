Mogi das Cruzes querida

Artigos

Gê Moraes

Amanhã, 1º de setembro, Mogi das Cruzes comemora seu 457º aniversário de fundação. Desde aquele longínquo setembro de 1560, até os dias de agora, um mundo de acontecimentos envolvendo coisas e pessoas desfilaram pela Cidade. E daqui para frente, vamos mergulhar fundo nas águas da história e trazer à tona algumas reminiscências inerentes a gentes e a outros babados que fizeram a diferença, como foi o caso de um médico que trabalhou sério sem causar espalhafato, que atendia pelo nome de Deodato.

De uma Fonte Luminosa, bela e formosa, que durante um bom tempo enfeitou o cenário lá do Largo do Rosário, que ganhou esse nome em função da imponente igreja do mesmo nome, que foi posta no chão para dar lugar a um empreendimento imobiliário que morreu na casca e, ao fim, em hotel se tornou.

De uma leiteria que passou para a história com o nome de Glória.

De uma oficina de bicicletas que socorria as “magrelas” sob o cuidado e atenção do Sr. Zé Macarrão.

Dos armazéns do Nomura e do Zé Unello, que além da pinga pura vendiam também chinelo.

Da loja A Triunfante, que causou grande rumor ao trazer para a cidade o primeiro televisor.

Da cantina papa fina, aconchegante e bacana, cujo nome era Mogiana.

Da chácara que tanta saudade me dá, cuja dona era Yayá. Do Cascão, que era irmão do Fenelon, filhos do Aleixo Costa.

De um escritor chamado Isaac que no campo da história era um verdadeiro craque.









De um empresário de nome Tirreno, que na mídia escrita e falada, encetou brilhante carreira e, ao longo de muitos anos, de maneira genial, dirigiu este jornal.

Das três elegantes senhoras do famoso trio ABC, que estavam sempre juntas nas tertúlias e saraus: Alba, Botyra e Carolina, três damas da estirpe fina.

De um senhor extrovertido, que era mesmo um barato, que na pia batismal chamaram de Nelo Boratto.

Do Itapeti Clube, instalado nos altos do Cine Urupema; em cima o baile rolava, embaixo o filme rodava.

De dois farmacêuticos que davam jeito nas dores e eram tidos como doutores. Os nomes dos senhores que às dores davam combate? Os boticários Mauro Ottoni e Mário Chocolate. Muitas coisas ainda há para se falar desta Cidade que não me viu nascer, mas que me vê feliz da vida pela sua calorosa acolhida e pela oportunidade de crescimento em todos os sentidos. Parabéns Mogi das Cruzes querida, que em certo período dos seus mais de quatrocentos anos de vida teve um prefeito mineiro competente, singular e de raro brilho que, em termos de progresso colocou você no trilho: Waldemar da Costa Filho.

Gê Moraes é cronista