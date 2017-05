Mogi das Cruzes ilustrada pelos artistas que por aqui passaram

DESTAQUE

A Mogi das Cruzes do final do século passado e da atualidade é fácil de ser encontrada nas obras de artistas da Cidade, mas o que pouca gente sabe é que a Mogi do final do século XIX e primeira metade do XX foi retratada por talentos renomados de fora do Município e até estrangeiros, como o ítalo-brasileiro Alfredo Volpi, os austríacos Tomas Ender e Jean-Baptiste Debret, o paulista Mario Zanini e o gaúcho Miguel Barros, O Mulato.

Para a doutora em história social e professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivone Marques, o fato de Mogi das Cruzes ser caminho da rota entre São Paulo e Rio de Janeiro e até Minas Gerais contribuiu para que os artistas que visitavam o País passassem por aqui. “Mogi é uma peça na engrenagem da Colonização, Império e República. Há lugares aqui em que as pessoas precisavam passar, parar, morar e assim a Cidade passou a ser conhecida e retratada pelos artistas”, pontua.

O primeiro registro é de 1817 e mostra a antiga Igreja Matriz pelas mãos do austríaco Tomas Ender. Durante o trajeto pela Cidade, ele grafou o que hoje é o Centro da Cidade. Dez anos depois, o francês Jean-Baptiste Debret registrou em uma de suas gravuras a Igreja da Freguesia da Escada e todo o entorno, hoje território de Guararema, mas que à época pertencia a Mogi.

Já no século XX, em meados da década de 1930, Mogi recebe dois dos principais artistas do Grupo Santa Helena e que também deixaram pinturas sobre a Cidade. São eles Mario Zanini e Alfredo Volpi. Este último chegou a comprar um pequeno casario no Alto do Ipiranga. Ainda na Cidade, em 1956, Volpi participa de uma Festa de São João, onde conhece as bandeirinhas, que mais tarde se tornam marca registrada de suas pinturas.

Miguel Barros, mais conhecido como O Mulato, gaúcho, escolheu Mogi para viver no final da década de 1930 e aqui seguiu com seu trabalho até a morte, registrando o nome da Cidade no meio artístico nacional.

Além desses artistas destacados hoje por O Diário, a professora Ivone Marques relembra a passagem de Carl Friedrich Philipp von Martius, August Wilhelm Eichler e Ignatz Urban, durante a produção do livro Flora Brasiliense. Além do artista belgo Claude Lévi Strauss, que veio à cidade durante férias da Universidade, na companhia de Mario de Andrade, onde fizeram registros valiosos de Mogi e da Festa do Divino.



Tomas Ender

Pintor, aquarelista, gravador, desenhista e irmão gêmeo do também pintor Johann Ender, Thomas Ender nasceu em Viena, Áustria, no ano de 1793, e morreu na mesma cidade em 1875. Em 1806, aos 13 anos, inicia seus estudos na Academia de Belas Artes de Viena. Dedica-se à pintura em aquarela. Em 1817, vem ao Brasil na Expedição Científica de História Natural que acompanha a comitiva austríaca, por ocasião do casamento da arquiduquesa Leopoldina (1797-1826) com dom Pedro I, imperador do Brasil. Em sua curta estada, 10 meses, pinta panoramas do litoral e cenas urbanas, retrata igrejas, edifícios públicos e praças. Apesar de executar pouco mais de 700 obras sobre o Brasil, não produz nem publica um álbum com esse material.

Alfredo Volpi



Alfredo Volpi nasceu em Lucca, na Itália, em março de 1896 e veio para o Brasil em 1897. Ainda criança, iniciou os estudos na Escola Profissional Masculina do Brás. Chegou a trabalhar como marceneiro, entalhador e encanador, mas apenas em 1911 entrou para a área que lhe traria sucesso. Conhecido por pintar paisagens, o quadro Mogi das Cruzes 1939 foi um dos primeiros de sua carreira a representa o início da linha ‘naturalista’. Outras obras de Volpi remontam a Mogi do século XX, como a Mogi das Cruzes 1940 e Casario de Mogi das Cruzes.









Jean Debret



De Bret, como era conhecido Jean-Baptiste Debret, nasceu em Paris em 18 de abril de 1768 e morreu na mesma cidade em 28 de junho de 1848. Ele, pintor, desenhista e professor francês, integrou a Missão Artística Francesa e durante sua vinda ao Brasil, para acessar o Rio de Janeiro, passou por Mogi das Cruzes. Na Cidade Maravilhosa, fundou a academia de Artes e Ofícios, mais tarde Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionou. De volta à França (1831) publicou “Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil” (1834-1839), documentando aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do século XIX.

Mario Zanini

Um dos mais influentes da escola Santa Helena, Mário Zanini nasceu em São Paulo no ano de 1907 e faleceu na mesma cidade em 1971. Filho de imigrantes italianos, sétimo de nove irmãos, fez o primário num grupo escolar do Cambuci, bairro onde passou quase toda a vida. Em seguida matriculou-se no curso de pintura da Escola Profissional Masculina do Brás, que frequentou de 1920 a 1922, e no curso noturno do Liceu de Artes de Ofícios (1924-26). De 1922 a 1924 foi letrista da Companhia Antártica Paulista, no bairro da Mooca; desde 1922 fazia cópias de pinturas antigas, e em 1923 pintou sua primeira paisagem. Em seu gosto de ilustrar mulheres, pintou Mulheres Numa Rua de Mogi das Cruzes.

O Mulato

Gaúcho de Pelotas, Miguel Barros, que assinava suas telas com o codinome “o Mulato”, deixou o Sul para viver em Mogi das Cruzes. Uma de suas maiores influências veio do primeiro professor de desenho, o mestre João Fahrion, desenhista e ilustrador brasileiro formado em Berlim. Aqui, entrou para a história da arte mogiana ao lado de Chang Daí-Chien e Alfredo Volpi. Metade de sua vida viveu recluso em uma chácara da Rua Coronel Cardoso de Siqueira. Saía dali para percorrer galerias de São Paulo e marcar presença em eventos culturais de Mogi. Morreu em 2011, tinha 98 anos, e foi sepultado na Capital no Cemitério do Araçá.