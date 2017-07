Mogi das Cruzes é atração do Expresso Turístico

QUADRO DESTAQUE

Amigos vieram da Capital para conhecer Mogi das Cruzes. (Foto: João Ricardo Santo)

Grupo visitou o Museu do Centenário da Imiggração Japonesa. (Foto: João Ricardo Santo)

NATAN LIRA

Um grupo formado por 11 amigos da Capital embarcou no começo da manhã de ontem na Estação da Luz com destino a Mogi das Cruzes. Eles se juntaram a outras 23 pessoas que participaram do tour do Expresso Turístico da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e visitaram o Orquidário Oriental e o Parque Centenário.

A aposentada Leonor Bozzo é uma das integrantes do “grupo dos 11”, como eles apelidaram, e as surpresas foram em dose dupla. “Eu achei Mogi das Cruzes uma cidade maravilhosa, com paisagens muito bonitas e acolhedoras. Esta também é a minha primeira vez numa viagem deste tipo e está sendo um dia bastante diferente, que tira verdadeiramente a gente da rotina”, contou. Outro integrante, o profissional de TI Pedro Antoniassi, de 24 anos, já havia participado de outro passeio à Cidade, quando conheceu a Região Central e uma fazenda produtora de leite e derivados, na área rural. “Nosso grupo viu o roteiro e eu gostei bastante”, pontuou.

A possibilidade de entrar em contato com o verde das serras do Mar e Itapeti é um dos atrativos de Mogi destacados pela aposentada moradora da Zona Norte de São Paulo, Neide Gonçalves. O interesse pelo município surgiu em um roteiro cultural que fez por aqui e, desde então, sempre que pode volta para cá. “É um lugar muito interessante, porque você está perto de São Paulo, também do Litoral, rodeada de verde e com uma vida cultural muito intensa. É sempre bom voltar aqui”, contou.

O grupo de 34 pessoas foi conduzido pela guia turística Eufrásia Bortoletto da agência Rizzatour. Segundo ela, é fácil encontrar locais que agradam aos visitantes que vêm à Mogi. “Dá para fazer vários roteiros, incluindo Pinacoteca, Centro Cultural, Casarão do Chá, as igrejas do Carmo, uma imensidão”, contou.

Hoje, as agências de turismo oferecem quatro roteiros opcionais aos passageiros do Expresso Turístico. O rural, com possível rota das frutas, que visita Orquidários e produtores de flores. O ecológico leva os passageiros para um dia no Parque das Neblinas. O patrimônio histórico da Cidade é a opção para quem opta pelo cultural e existe ainda o eco-cultural, que visita o Parque Centenário e o Museu Igreja do Carmo.