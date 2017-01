Mogi compra mesmo asfalto que Guararema R$372 mil mais caro, diz vereador

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O vereador Rodrigo Valverde (PT) encaminhou ofício nesta segunda-feira (23) ao prefeito Marcus Melo (PSDB) pedindo a revisão do contrato entre a Prefeitura de Mogi e a Pavimentadora e Construtora Santa Isabel Ltda, para asfaltar as ruas da Cidade. O petista, que avaliou os valores contratados pela Prefeitura de Guararema pelo material, com a mesma pavimentadora, faz uma “recomendação administrativa” ao prefeito, por entender que “o Município pode ter prejuízos”, já que a empresa cobrou um preço mais elevado para Mogi, que pagou uma diferença de R$ 372.682,00 a mais pelo asfalto.

As duas prefeituras realizaram pregão para aquisição de 16.940 toneladas de concreto asfáltico da empresa de Santa Isabel, vencedora dos certames. Porém, para Mogi ao custo de R$ 5.353.040,00, e Guararema por R$ 4.980.360,00. O Ministério Público também solicitou cópias dos contratos.

A Prefeitura de Mogi, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informa, por meio nota enviada a O Diário, que a empresa de Santa Isabel foi contratada em pregão na modalidade de menor preço, em dezembro de 2016.

“O Município paga R$ 316,00 por tonelada de concreto asfáltico entregue na Cidade. O contrato prevê o fornecimento de 16.940 toneladas, ao custo de R$ 5.353.040,00”, explica. Os documentos sobre a contratação da empresa estão no Portal da Transparência da Prefeitura de Mogi, no link http://ged.pmmc.com.br/weblink7/DocView.aspx?id=641686.