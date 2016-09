Mogi busca vaga na 2ª fase da Liga Sul-Americana

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

O Mogi/Helbor pode sacramentar a sua vaga para a segunda fase da Liga Sul-Americana de basquete nesta quarta-feira (21). Basta vencer o peruano Regatas Lima, às 19h15, no município de Comodoro Rivadavia, a 1.700 quilômetros de Buenos Aires – jogo terá transmissão ao vivo do canal SporTV. A boa situação do grupo do técnico Guerrinha foi motivada pela vitória sobre o Defensor Sporting (Uruguai), por 78 a 72 (37 a 42 no primeiro tempo), na estreia dos times, ontem à noite, pela competição internacional. Após o pega de hoje, o grupo do Alto Tietê fecha participação na primeira fase contra o argentino Gimnasia, que sedia o evento, amanhã à noite.

Se vencer o jogo desta quarta e como duas equipes passam para a segunda etapa, o Mogi pode definir nesta quinta-feira (22) a liderança do grupo da competição, em caso de duas vitórias dos argentinos.